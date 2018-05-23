Eğitim İş Genel Merkezi tarafından her ilde liselerarasında 2’ncisi düzenlenen “Gençlerden Ata’ya mektup” yarışmasında ilimizde dereceye giren okullar ve öğrenciler de belirlendi. Eğitim İş Kocaeli Şubesi’ne liselerden toplamda 85 mektup geldiği bildirildi. Edebiyat öğretmenleri İlknur Uçak, Handan Gözek, Ş. Nurkan Önsoy Yeşilbaş, Ali Bayramoğlu ve Zeki Cemal Tekşen’den oluşan jüri değerlendirmeleri sonucunda 85 mektup içerisinden 3 mektup dereceye girdi. Eğitim İş Şube binasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Eğitim İş Şube Başkanı Emine Çalık, “Kitaplardan da çıkarsalar, müfredatları da değiştirseler, Türk gençliğinin kalbindeki Atatürk sevgisini yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

ÖDÜL ALAN OKUL VE ÖĞRENCİLER

1 - Özümün Miğferine, Ülkü M. Aran, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Öğretmen Deniz Mavili

2 - Atatürk’e Mektup, Ebru Karaman, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, Öğretmen Tülay Kaya

3 - Mustafa Kemal’in Yolu, Aynel Çelik, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi, Öğretmen Selda Kazancı