Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 17:20 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 17:23 TSİ )

Gençlerden Ata’ya mektup

Eğitim İş Genel Merkezi tarafından her ilde liseler arasında 2’ncisi düzenlenen “Gençlerden Ata’ya mektup” yarışmasında ilimizde dereceye giren okullar ve öğrenciler de belirlendi.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Eğitim İş Genel Merkezi tarafından her ilde liselerarasında 2’ncisi düzenlenen “Gençlerden Ata’ya mektup” yarışmasında ilimizde dereceye giren okullar ve öğrenciler de belirlendi. Eğitim İş Kocaeli Şubesi’ne liselerden toplamda 85 mektup geldiği bildirildi. Edebiyat öğretmenleri İlknur Uçak, Handan Gözek, Ş. Nurkan Önsoy Yeşilbaş, Ali Bayramoğlu ve Zeki Cemal Tekşen’den oluşan jüri değerlendirmeleri sonucunda 85 mektup içerisinden 3 mektup dereceye girdi. Eğitim İş Şube binasında düzenlenen ödül töreninde konuşan Eğitim İş Şube Başkanı Emine Çalık, “Kitaplardan da çıkarsalar, müfredatları da değiştirseler, Türk gençliğinin kalbindeki Atatürk sevgisini yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı. 

ÖDÜL ALAN OKUL VE ÖĞRENCİLER

1 - Özümün Miğferine, Ülkü M. Aran, 24 Kasım Anadolu Lisesi, Öğretmen Deniz Mavili

2 - Atatürk’e Mektup, Ebru Karaman, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, Öğretmen Tülay Kaya

3 - Mustafa Kemal’in Yolu, Aynel Çelik, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi, Öğretmen Selda Kazancı

Bugün 17:20 TSİ - Eğitim

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
ODTÜ KYÖD’de muhteşem gösteri mask
ODTÜ KYÖD’de muhteşem gösteri
İzmit'te yaptığı çalışmaları ona "Alanında Harvard'a giren ilk Türk" ünvanını kazandırdı mask
İzmit'te yaptığı çalışmaları ona "Alanında Harvard'a giren ilk Türk" ünvanını kazandırdı
TED Koleji ile KOÜ’den işbirliği protokolü mask
TED Koleji ile KOÜ’den işbirliği protokolü
Başiskele’de öğretmenlere bisiklet hediye edildi mask
Başiskele’de öğretmenlere bisiklet hediye edildi
ODTÜ KYÖD Okulları'ndan muhteşem şampiyonluklar mask
ODTÜ KYÖD Okulları'ndan muhteşem şampiyonluklar
TEDxIzmit 2018 çalışmaları tüm hızıyla sürüyor mask
TEDxIzmit 2018 çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
CHP’de liste belli oldu! mask
CHP’de liste belli oldu!
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!

GALERİ

Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
CHP’den marşlı kutlama mask
CHP’den marşlı kutlama
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL