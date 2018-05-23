Kocaeli'ye yeni tramvay ve metro hatları geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi modern taşımacılığın önde gelen sistemlerinden olan raylı sistemleri kent genelinde hayata geçirmeye hazırlanıyor. İzmit merkezde gerçekleştirilen tramvay uygulaması vatandaşlardan büyük talep görürken Büyükşehir Belediyesi yeni projeler için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda iki metro, dört de yeni tramvay hattı için ilk adım atıldı ve ihaleye çıkıldı. Ön yeterlilik ihalesine 7 firma katıldı.

MEVCUT HATTA ENTEGRE YENİ HATLAR

Projeye göre Kuzeyde Körfez Kirazlıyalı ve Kartepe Cengiz Topel Havaalanı’na kadar 37 kilometrelik metro hattı kesin projesi uygulanacak. Güneyde Gölcük-İzmit istikametinde oluşturulacak 21 kilometrelikmetro hattı için de ön proje hazırlanacak. Yine Körfez –Derince- İzmit istikameti 17 kilometre tramvay hattı ön proje çalışması yapılacak. Kuruçeşme, Şehir Hastanesi veAlikahyastadyum güzergahı kesin projesi toplamda 8 kilometre olmak üzere üç yeni hat şeklinde mevcut hatta entegre edilecek.

HASTANE HATTI 120 GÜNDE BİTECEK

Kuruçeşme hattı 1 kilometre uzatılarak Paljyolu tramvay hattına bağlanacak. Alikahya stadyum hattı da 3 bin 500 metre uzanarak Yahya Kaptan’da mevcut hatla birleşecek. Yine 3 bin 500 metrelik Şehir Hastanesi hattı da Bekirdere bölgesinde tramvay hattına bağlanacak. Böylede mevcut tramvay hattı 3 bölgede çatallara ayrılmış olacak.Şehir Hastanesi ve stadyum tramvay hattı kısmı 120 günde tamamlanarak hizmete girecek. Kuruçeşme hattında 2, Hastane hattında 5 stadyum hattında da 7 durak bulunacak.

METRODA 24 DURAK

Körfez Kirazlıyalı ve Kartepe Cengiz Topel Havaalanı 37 kilometrelik metro hattında toplam 24 durak yer alacak. Bunlardan 6 tanesi Körfez ilçesinde 3’ü Yarımca, 3’ü de Tütünçiftlik’te, 3 tanesi Derince ilçesinde oluşturulacak. Durakların 10 tanesi İzmit bölgesinde, 5 tanesi de Kartepe bölgesinde olacak. Yeni raylı sistem hatları için Büyükşehir Belediyesi ön yeterlilik ihalesi düzenledi. İhaleye 7firma katıldı. Ön yeterlilik ihalesinde proje için uygun görülen firmalar daha sonra fiyatların sunulduğu yapım işi ihalesine katılacaklar.

Ön yeterlilik ihalesine katılan firmalar

Su Yapı

Eng. Arc.+Apco Teknik

OveArup&Partners+Arup Müh.

Yüksel Proje

TpfGetinsa +Altınok Müh.

OptimObermayer +Erka AS

Proyapı Müh.

Kuruçeşme Tramvay Hattı

Şehir Hastanesi Tramvay Hattı