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Bugün 09:21 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:18 TSİ )

“Nebiyye” doğal ürünler sunmaya devam ediyor

Seymen Koleji’nde geçtiğimiz hafta düzenlenen 35. Yıl Bahar Festivali’nde stant açan Nebiye Topuz, tüm İzmit halkına sağlıklı ve doğal ev ürünleri sunarak büyük beğeni topladı.

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2013 yılında hobi olarak başladığı işini, broşür ve ambalajlarla geliştirerek kendi markasını yaratan ve yarattığı bu markayı da Türk Patent Kurumu’ndan aldığı marka patenti ile taçlandıran Nebiye Topuz’un geçtiğimiz hafta Seymen Koleji’nde düzenlenen 35. Yıl Bahar Festivali’nde açtığı stant büyük ilgi gördü. Mutfakta çalışmak, farklı lezzetler yaratmak ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden temin ettiği doğal malzemelerle birbirinden faydalı ürünler yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Nebiye Hanım, işini profesyonel şekilde yapmaya devam ediyor.

DOĞAL BESLEN,SAĞLIKLI YAŞLAN

Tamamı ev yapımı ürünlerden oluşan; Gül börekleri, pizzalar, içli köfte, yaprak sarma, kurabiye çeşitleri, erişte ve kuskus makarnalar, reçel ve pekmezler, muffin çeşitleri, domates sosu, kısır ve daha birçok farklı ürün yelpazesi ile doğal ürünlerini, “Doğal Beslen - Sağlıklı Yaşlan” sloganıyla başta çocuklar olmak üzere tüm İzmit halkına ulaştırmanın mutluğunu yaşadığını ifade etti. Nebiye Hanım bundan sonraki hedefini % 100 doğal imalat ve yüksek kalitedeki ürün çizgisinden taviz vermeden açacağı bir işletme ile büyütmek istiyor. Nebiye Hanım’a şimdiden hayırlı olsun diyor, başarılarının devamını diliyoruz.  

Ev yapımı lezzetler için: 0535 696 91 91

Bugün 09:21 TSİ - Ekonomi

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