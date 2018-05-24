İftar Yağız Kebap’ta yapılır!

3 yıldır Yahya Kaptan Ramada Otel karşısında hizmet veren Yağız Kebap yeni yeri Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu Demokrasi Bulvarı eski KOSGEB binasında hizmet vermeye başladı ve büyük ilgi gördü. Yeni yerin açılışının ramazan ayına denk gelmesine karşılık iftar saatinde mekanda yer bulmak kolay olmuyor.

‘’İLGİNİZE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ’’

Farklı konsept ve anlayışla yeni yerlerinde aynı anda 300 kişiyi ağırlayabildiklerini belirten işletme sahipleri Adnan Metin ve Cevdet Seyran ramazan ayının birleştirici, bütünleştirici ruhuna dikkat çekerek şunları söylediler: ‘’Yeni yerimizin açılışı onbir ayın sultanı, rahmet ve bereket ayı Ramazana denk gelmesiyle hem mutlu olduk hem de sorumluluk aldık. Çünkü özellikle ramazanda aynı anda 300 kişiye hizmet verebilmek kolay olmuyor. En iyi hizmeti verebilme adına gerçekten çok çalışıyoruz. Bunun için fedakarlık yapan çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak en önemlisi de ilk açıldığımız günden beri bizleri yalnız bırakmayan eski dost ve müşterilerimize teşekkür etmek istiyoruz. Onlar bizim gerçekten moral kaynağımız oldular. Hiç yalnız bırakmadılar bizi. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Bir de medya danışmanlığımızın yanı sıra ajanslığımızı yapan Global Medya’nın sahibi Tahsin Keskin’e de ayrı bir teşekkür parantezi açmak istiyoruz. Ne kadar güzel ne kadar iyi şeyler yaparsanız yapın bunun kısa zamanda dışarıdan talep görür hale gelmesi için işinin ehli biriyle çalışmanın önemini bir kez daha gördük. Tahsin Keskin, bizlere hem cesaret verdi, hem de değer kattı.Teşekkür ediyoruz.’’

‘’İFTAR İÇİN ERKEN REZERVASYON YAPTIRIN’’

İftar için erken rezervasyon konusunda müşterilerini uyaran işletme sahipleri Metin ve Seyran şunları söyledi:’’ İftar için yoğun taleple karşılaşıyoruz. Doğrusu bu kadar ilgiyi bizde beklemiyorduk. İlk günden itibaren çok yoğunuz. Bunun için misafirlerimizin yer konusunda sürpriz yaşamamaları adına erken rezervasyon yaptırmalarını rica ediyoruz.

RAMAZAN BOYUNCA HER AKŞAM CANLI MÜZİK

Ayrıca ilimizin sevilen Sanatçısı Aşkın Günan ve Ekibi Ramazan Ayı boyunca iftardan hemen sonra misafirlerimizi eğlendirmeye devam edecek. Herkesi Yağız kalitesinde mekanımızda iftara davet ediyoruz’’ Ailenizle birlikte muhteşem lezzetlerle iftarınızı yaparken nezih bir ortamda gönlünüzce eğleneceğiniz Yağız Kebap’ta 4 farklı menü bulunuyor.

Menü 1:

7 çeşit İftariyelik, Seçmeli Çorba, Ara Sıcaklar(Fındık Lahmacun, İçli Köfte, Köy Pilavı) Ana Yemek olarak ADANA veya URFA KEBAP, Mezeler: Turşu, Çiğ Köfte, Salata+Bostane, Mevsim Salata, Turp, Tatlı olarak Sütlaç, Güllaç, Burma Kadayıfı, Kemalpaşa seçmeli olarak veriliyor. Mevsim Meyvesi, Ramazan Şerbeti ve Sınırsız Çay. Kişi başı fiyatı: 40TL.

Menü 2:

7 çeşit İftariyelik, Seçmeli Çorba, Ara Sıcaklar(Fındık Lahmacun, İçli Köfte, Köy Pilavı) Ana Yemek olarak TAVUK/KÖFTE KARIŞIK, Mezeler: Turşu, Çiğ Köfte, Salata+Bostane, Mevsim Salata, Turp, Tatlı olarak Sütlaç, Güllaç, Burma Kadayıfı, Kemalpaşa seçmeli olarak veriliyor. Mevsim Meyvesi, Ramazan Şerbeti ve Sınırsız Çay. Kişi başı fiyatı: 40TL.

Menü 3:

7 çeşit İftariyelik, Seçmeli Çorba, Ara Sıcaklar(Fındık Lahmacun, İçli Köfte, Köy Pilavı) Ana Yemek olarak KAVURMA TABAĞI, Mezeler: Turşu, Çiğ Köfte, Salata+Bostane, Mevsim Salata, Turp, Tatlı olarak Sütlaç, Güllaç, Burma Kadayıfı, Kemalpaşa seçmeli olarak veriliyor. Mevsim Meyvesi, Ramazan Şerbeti ve Sınırsız Çay. Kişi başı fiyatı: 50TL.

Menü 4:

7 çeşit İftariyelik, Seçmeli Çorba, Ara Sıcaklar(Fındık Lahmacun, İçli Köfte, Köy Pilavı) Ana Yemek olarak KARIŞIK IZGARA, Mezeler: Turşu, Çiğ Köfte, Salata+Bostane, Mevsim Salata, Turp, Tatlı olarak Sütlaç, Güllaç, Burma Kadayıfı, Kemalpaşa seçmeli olarak veriliyor. Mevsim Meyvesi, Ramazan Şerbeti ve Sınırsız Çay. Kişi başı fiyatı: 60TL.

Adres: Kandıra Sapağı Yahya Kaptan Yolu üzeri Demokrasi Bulvarı No:65 (Eski KOSGEB binası)

Rezervasyon Telefonu: 0262 311 46 46