Sancaklı: Ben de burada olmak istiyorum ama...

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı parti binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantıda ilk söz alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “MHP’de sıralama netleşti. Kocaeli milletvekili olan Saffet Sancaklı yine birinci sırada yer alıyor. Aday tanıtım programına Bosna’da olduğundan dolayı katılamadı. Dün olduğu gibi bundan sonra da MHP Kocaeli teşkilatlarıyla köşe bucak gezmeye devam edeceğiz. İnsanlara moral ve güven aşılamaya, genç arkadaşlarımıza önder olmaya devam edeceğiz. Saffet Sancaklı ismi Türkiye’de marka isimdir. Türkiye’de güçlü bir isimdir” dedi.

Bir kereliğine MHP’ye oy versinler

Ünlü’nün ardından söz alan Sancaklı, “24 Haziran seçimleri Türkiye’nin elli yıllık çizgisini çizecektir. MHP vatanını ön plana çıkarmaya devam edecektir. Aday adaylarımız vardı. Ama 13 kişi yazılacaktı. Bende bu 13 kişiden bir tanesiyim. Pırıl pırıl bir liste yapılmış. Ben kadın ve genç arkadaşlarımızı özellikle destekliyorum. Yan kuruluşlarımızla hep beraber Kocaeli’de en yüksek oyu almak için elimizden geleni yapacağız. Ben MHP’nin oy patlaması yapacağını söylüyorum. Özellikle Kocaeli’de oyumuzu çok yükselteceğiz. Ülkücü olmaktan, milletvekili olmaktan gurur duyuyorum. MHP Türkiye’nin bekası noktasındaki duruşunu sürdürecektir. Bu seçim takım tutar gibi parti tutma seçimi değildir. Herkes ona göre oy kullansın. Ben daha önce MHP’ye oy vermemiş insanlardan da bir kereliğine de olsa MHP’ye oy vermelerini istiyorum” dedi.

MHP’ye en az 5 vekil versinler

Kocaeli’ye gelmediği için sık sık eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine değerlendirmelerde bulunan Sancaklı, “Kocaeli’den bir ricam var. MHP’ye en az 5 vekil versinler de bu konudan kurtulalım. O zaman bakalım nasıl olacak. Vekillerin mecliste olma zorunluluğu var. Bizim devam zorunluluğumuz var. Çevre komisyonu üyesiyim. Birçok görevim var. Birçok parçaya bölünürsem ondan sonra yetişebilirim. İşin Türkçesi yetişemiyorum. Yoksa bende buralarda olmak istiyorum. Bundan sonra da aynısı olacak” dedi.Sancaklı, “6 yıldır seçimlerde çalışıyorum. İl başkanlığının programına uyuyoruz. Onlar ne yaptıysa onları uygulayacağız. Takım oynamaya devam edeceğim. Her ülkücü burayı hak ediyor. Genel başkan gençlere ve kadınlara önem vereceğiz dedi. MYK’da 46 kişi değişti. Çoğu genç ve kadından oluşuyor. Kocaeli listeleri Türkiye’nin en genç listesi olabilir. Bu genç arkadaşların olmasından ben çok memnunum. Onlara burada abilik yapmaktan son derece memnunum” şeklinde konuştu.