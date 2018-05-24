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İzmit Belediyesi hafta sonu da açık

İzmit Belediyesi’nde hafta sonu vergi mesaisi yapılacak.

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Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi’nin ilk taksitinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs Perşembe günü sona ereceğini hatırlatan İzmit Belediyesi yetkilileri “vatandaşlarımızın vergilerinin 1.taksitlerini ödemede zorluk çekmemeleri için 26 Mayıs Cumartesi ve 27 Mayıs Pazar günü 8.30-17.30 saatleri arasında belediyemizin Belsa’daki Gelir Birimi, İzmit Kaymakamlığındaki veznemiz, Bekirdere Üçyol’daki Mevlana ile Kuruçeşme’deki şubelerimizde mesai yapılacaktır” dediler. Gelir Birimi yetkilileri, vatandaşların vergilerini İzmit Belediyesi’nin resmi internet sitesi www. İzmit.bel.tr adresi üzerinden kredi kartıyla da ödeyebilecekleri gibi  Ziraat Bankası Kocaeli Merkez Şubesi TR89 0001 0001 6336 6765 165 001 IBAN nolu hesaba, Denizbank ve Halkbank’ın bütün şubelerine ya da 111297 nolu posta çeki hesabına EFT veya havale yolu ile ödeyebileceklerini de ifade ettiler. Mükellefler, Gelir Birimi’nde Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisini kredi kartıyla da ödeyebiliyorlar.

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