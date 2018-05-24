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MÜSİAD iftarda buluştu

Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği geleneksel iftarda buluştu.

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Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) geleneksel iftar programını önceki gün derneğin lokalinde gerçekleşti. Başkan Celal Ayvaz ev sahipliğinde gerçekleşen programa AKP Milletvekilleri Sami Çakır, Zeki Aygün, Milletvekili Adayı Emine Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak,  Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, KOTO Başkanı Necmi Bulut, dernek yönetimi ve üyeleri katıldı.  Açılan oruçların ardından Müftü Vekili Burhan Bilgin yemek duası yaptırdı.

HERKES ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYMALI

Programda konuşan MÜSİAD Başkanı Celal Ayvaz, “MÜSİAD ailesi olarak birçok şeyi önemsiyoruz. Bir ülkede huzur ve güven varsa her şeyi yapabilirisiniz. Dünyada ki gelişmelere baktığımızda Ramazan’a buruk girdik. 68 Filistin kardeşimizi şehit verdik. Zulme uğramamak için güçlü olmamız lazım. Ramazan ayının birliğimize, beraberliğimize uyanmamızı nasip etsin. Biz birbirimizi Allah rızası için seveceğiz. Bunun içinde çok çalışacağız. Rahatı alışkanlık haline getirmiş milletler istikbalini kaybetmeye mahkumdur. Türkiye tüm mazlumlara elini uzatacak. Herkes şapkasın önüne koyup değerlendirmeli”dedi.

Bugün 09:57 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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