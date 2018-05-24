Nevzat Doğan, Cumhurbaşkanı'nın konuğu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından külliyede eski milletvekilleri için düzenlenen iftar programına katılan Başkan Doğan, 22. Dönem görev arkadaşlarıyla hasret giderdi.

ERDOĞAN OLMASAYDI BEN SİYASETE GİRMEZDİM

Küllide Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuğu olmanın kendisi çin büyük bir onur olduğuna dikkat çeken Doğan, “Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çıkmış olduğum bu kutlu yolda aynı davaya hizmet etmekten her zaman gurur duyuyorum. Güçlü Türkiye için, tüm dünya mazlumları için reisin yolunda çalışmaya devam” diyerek, Ak Parti olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı ben siyasete girmezdim sözlerini de yineledi.

24 HAZİRAN TARİHİ GÜN OLACAK

Gündeme dair önemli açıklamaların yapıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “AK Parti’nin mücadelesi Türkiye’nin mücadelesidir. AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi adeta özdeş hale gelmiştir. Türkiye’ye saldıranların öncelikli hedefi AK Parti oluyor. Şu anda yapılan da, ‘Türkiye’de AK Parti’yi nasıl sindiririz’, hatta ‘Erdoğan’ı nasıl sindiririz’ budur. Sizlerden AK Parti’ye değil, ülkenize, milletimize, evlatlarınızın geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum. 24 Haziran bu bakımdan tarihi bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin 16 yıllık kazanımlarına saldıranlara, geleceğini karartmak isteyenlere hep birlikte fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçirdiğimizde ülkemizi birlikte yöneteceğiz. Bunun için 24 Haziran’da hem Cumhurbaşkanlığında hem milletvekilliğinde çok iyi bir netice elde etmemiz gerekiyor” dedi.