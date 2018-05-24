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Bugün 10:11 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:11 TSİ )

Dünyanın gündemini "AKP Kocaeli" belirledi

AKP Kocaeli İl SKM, sosyal medya çalışmaları ile Türkiye'nin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

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AKP Kocaeli İl SKM, sosyal medya çalışmaları ile Türkiye'nin gündeminde yer almayı sürdürüyor. 10 günlük süreç içerisinde 3 ayrı hastag (etiket) çalışması ile Türkiye sıralamasında birinci sırayı yakalama başarısı gösterdi. Gündemi belirleyen AKP İl Seçim Koordinasyon Merkezi ekibi, son olarak '#başaramayacaksınız' etiketi ile yapılan çalışma ile gün boyu hem Türkiye hem de dünya gündeminde birinci sıradaydı.

TEŞKİLATLARIN BAŞARISI

Dolardaki spekülatif artış ile ekonomi üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara inat '#başaramayacaksınız' etiketi ile başlatılan çalışma; Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy ve İlçe Belediye Başkanları ile teşkilat üyelerinin de desteğiyle bir saat içerisinde 15 bin sayısına ulaştı.

İNGİLİZCE VE ARAPÇA TWETLER

Türkiye'nin gündeminde yer alması ile birlikte AKP Genel Merkez yöneticileri, Bakanlar, milletvekilleri, gazeteciler ve 'sosyal medya fenomenleri' de etiket üzerinden çalışmaya katılarak, Türkiye üzerinde oynanan oyuna tepkisini dile getirdi. Tepkiler sadece Türkiye ile de sınırlı kalmadı. Dünyanın dört bir yanından, ingilizce ve arapça tepkiler de aynı etiket ile twitter üzerinde yer aldı.

DÜNYA GÜNDEMİNDEYDİ

16 saat Türkiye, 6 saatte dünya gündeminde kalan etiket çalışması kapsamında bu sabah itibari ile 182 bin twet atıldı. Kocaeli SKM'nin bu başarısı AKP Genel Merkez'inden de tebrik aldı. Genel Merkez yöneticileri, telefonla arayarak yapılan çalışmanın önemine değindi; İl Başkan vekili Abdullah Eryarsoy, Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yakup Karaaslan, İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, SKM Başkan Yardımcısı Ömer Polat, SKM Sosyal Medya Birimi Sorumlusu Nuri Güney ve onların nezdinde Tanıtım ve Medya Birimi ile SKM ekibine teşekkür etti.

Bugün 10:11 TSİ - Gündem

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