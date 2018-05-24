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Acı haber: 2 şehidimiz var!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nden şehit haberi geldi!

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucularının tedavisi sürüyor. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.

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