Acı haber: 2 şehidimiz var!

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı güvenlik korucularının tedavisi sürüyor. Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.