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Bugün 10:29 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:32 TSİ )

MB olağanüstü toplandı, dolar düştü!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda Merkez Bankası'nın GLP borç verme faiz oranını 300 bazpuan artışla yüzde 16.5'e yükseltmesinin ardından dolar 4.57 liraya, euro 5.35 liraya, sterlin 6.10 liraya kadar geriledi.

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MB'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun toplandığına ilişkin haberin ardından dolar 4.68 liraya. euro 5.48 liraya, sterlin 6.23 liraya kadar, GLP borç verme faiz oranını 300 bazpuan artışla yüzde 16.5'e yükseltmesinin ardından ise dolar 4.57 liraya, euro 5.35 liraya, sterlin 6.10 liraya kadar geriledi. 

İŞTE MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI KURULU KARARLARI

İşte Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararları:

"Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutuldu.

Borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 13,5’ten yüzde 16,5’e yükseltildi.

Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırıldı.

Fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." 

Bugün 10:29 TSİ - Ekonomi

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