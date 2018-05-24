Ayazma’da Doğan’la iftar bereketi

Ayazma’nın iftar davetine katılan çocuk doktoru Doğan, çocuklarla adeta çocukluğunu yaşadı…
BERABER İFTAR YAPTILAR
Ayazma Spor Kulübü, kuruluşu kısa bir süre olmasına rağmen hızla ses getirirken, kentin mülki amirlerinden de ilgi görüyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da kulübün gediklilerinden oldu. Ayazma’ya özel bir ilgi gösteren Doğan, Kulüp Başkanı Bülent Akyüz, kurucu başkan Erdoğan Yabanabat, Muhtar Selami Şener, Başkan Yardımcısı Hüseyin Pamuk ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle fikir alış verişinde bulunurken, tesislerin onarımı konusunda da acil talimat verdi. Ayazma’da güzel bir akyam geçiren Doğan, kulüp yönetimine de hizmetleri için teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz