Ayazma’da Doğan’la iftar bereketi

Ayazma’nın iftar davetine katılan çocuk doktoru Doğan, çocuklarla adeta çocukluğunu yaşadı…

BERABER İFTAR YAPTILAR

Ayazma Spor Kulübü, kuruluşu kısa bir süre olmasına rağmen hızla ses getirirken, kentin mülki amirlerinden de ilgi görüyor. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da kulübün gediklilerinden oldu. Ayazma’ya özel bir ilgi gösteren Doğan, Kulüp Başkanı Bülent Akyüz, kurucu başkan Erdoğan Yabanabat, Muhtar Selami Şener, Başkan Yardımcısı Hüseyin Pamuk ve diğer yönetim kurulu üyeleriyle fikir alış verişinde bulunurken, tesislerin onarımı konusunda da acil talimat verdi. Ayazma’da güzel bir akyam geçiren Doğan, kulüp yönetimine de hizmetleri için teşekkür etti.