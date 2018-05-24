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Bugün 10:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:39 TSİ )

Judocular Avrupa yolunda

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ümit milli Judocular, milli takım adına katıldıkları 32 ülkeden 552 sporcunun mücadele ettiği Judo Ümitler Avrupa Kupası’ndan madalyayla döndüler.

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Mavi-Beyazlılar Slovenya’da gerçekleştirilen Avrupa Kupası’ndan1 altın, 1 gümüş madalya kazanarak şampiyona öncesi umut verdi.

SLOVENYADAN 2 MADALYA İLE DÖNDÜLER

Mart’tan bu yana Milli takımı temsilen yarışan Kocaelili Ümit Judocular, Avrupa Şampiyonası öncesi girdikleri şampiyonalardan başarıyla dönmeye devam ediyor. Slovenya’da düzenlenen 32 ülkeden 552 sporcunun mücadele ettiği Judo Ümitler Avrupa Kupası’nda milli takımı temsilen katılan mavi-beyazlı Müberra Güneş 40 kg’da altın, Merve Azak 44 kg’da gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde ettikleri başarılar ile mavi beyazlı sporcular Avrupa Şampiyonası öncesi iddialı olduklarını gösterdi.

Bugün 10:38 TSİ - Spor

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