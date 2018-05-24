Marmara Bilge Okulları’nda “Yüzme havuzu”  devri…

Yüzme sporu, vücut kaslarını bir bütün olarak çalıştırdığı için çocukların gelişim dönemlerinde tüm sporlardan daha faydalı olarak kabul ediliyor. Öğrencilerin her anlamda gelişimlerini önemseyen ve bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapan Marmara Bilge Okulları’nda, her sınıf seviyesi için ayrı hazırlanan program dahilinde, alanında uzman antrenörler eşliğinde yüzme dersleri veriliyor.

YÜZME ÖĞRETİYORLAR

Marmara Bilge Okullarının Kapalı yüzme havuzunda, öğrencilere yüzme öğretmeye ve yüzme stillerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Yaz ve kış aylarında açık olan havuzda öğrencilerimize her dönem de eğitim imkanı sunuluyor. Öğrenciler, dış etkenlerden uzak, sağlıklı ve güvenli bir yüzme ortamı buluyor. Havuz içerisinde yaklaşık 20 kilitli dolabın bulunduğu soyunma odaları yer almaktadır. Her çocuk havuz sonrası duşlarda banyolarını yapma imkanı buluyor. 24 saat dolaşım içindeki suyun tüm klor ve PH değerleri otomatik olarak kontrol ediliyor. Su sıcaklığı 28 derece, ortam sıcaklığı 30 derece olarak ayarlanmış.