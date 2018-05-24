Küçük Erkek Futsal da sona erdi

Önceki günkü maçlar sonrasında finale çıkan iki takım belli oldu. 2 Mayıs’ta start alan ve yaklaşık bir ay süren ligde maçlara 10 gün ara verilmişti. Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası nedeniyle on gün ara verilen şampiyonada, yarı final maçları önceki gün oynandı. 2 finalist belli oldu. Günün ilk maçında Özel Seymen Ortaokulu ile Darıca Deniz Yıldızları karşı karşıya geldi. Maç 2-2 berabere bitti ve finalisti penaltı vuruşları belirledi. Darıca Deniz Yıldızları, Özel Seymen Ortaokulu’nu penaltılarda 6-4 yendi, finale çıkan ilk takım oldu. Günün ikinci maçında, Tasfire Hurşit Güneş Ortaokulu, Kullar Ortaokulu’nu 4-3 yendi ve ikinci finalist oldu. Üçüncülük dördüncülük maçında Özel Seymen ile Kullarspor karşılaştı. Üçüncülük maçı saat 10.00’da, final maçı ise 11.45’te başladı. Maçların ardından ilk dört sırayı alan takımların kupa ve madalyaları törenle verildi.

ÖZEL SEYMEN OO: 4 DARICA DENİZ YILDIZLARI OO: 6

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Fatih Yavuz ***, Burak Arıcan ***

ÖZEL SEYMEN OO: Başar Eren Kaya ***, Miraç Çetin Özdemir **, Arda Akkoyun **, Ömer Berke Karataş **, Mustafa Ege Bilim ***, Eren Sukuşu **, Emir Efe Özek **, Aras Can Birer ***, Arda Demir **, Taha Gülser **

DARICA DENİZ YILDIZLARI OO: Abdülsamet Özyurt ***, Mustafa Gökçegöz ***, Hamza Köse ***, Berat Yılmaz ***, İlhan Olgunsoy ***, Eren Sarısoy ***, Muhammet Fatih Polat ***, Nihat Çetinkaya **

GOLLER: Başar, Mustafa Ege Bilim (Özel Seymen )Mustafa Gökçegöz, Hamza (Darıca Deniz Yıldızları)

NORMAL SONUÇ: 2-2

PENALTILARDA: Darıca Deniz Yıldızları 6-4

PENALTI ATANLAR: Mustafa, İlhan, Eren, Hamza (Darıca Deniz Yıldızları)Mustafa Ege Bilim, Miraç (Özel Seymen)

PENALTI KAÇIRANLAR: Nihat (Darıca Deniz Yıldızları) Taha, Arda (Özel Seymen)

TASFİRE HURŞİT GÜNEŞ OO: 4 KULLAR ORTAOKULU: 3

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Fatih Yavuz ***, Gökmen Ortak ***

TASFİRE HURŞİT GÜNEŞ OO: Eren Oral ***, Rahman Kurcan ***, Muhammet Mert Korkmaz ***, Berkan Yılmaz ****, Sinan Temizel ***, Akif Mehmet Yılmaz ***, Yusuf Reşat Akın ***

KULLARSPOR ORTAOKULU: Mehmet Atlaş **, Adem Tekgül ***, Yasin Akkaş **, Serhat Akkaş **, Ahmet Emir Çağlar ***, Yusuf Ahmet Keskin **, Abdülkerim Tunca **, Muhammet Ernes Üstün **, Nurdoğan Sak ***, Tunahan Kaplan ***

GOLLER: Berkan (2), Muhammet Mert (1), Rahman (1)(Tasfire Hurşit Güneş), Adem (1), Serhat (1), Ahmet (1)