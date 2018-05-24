Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:43 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:46 TSİ )

Küçük Erkek Futsal da sona erdi

Okullar Arası Küçük Erkekler Futsal Ligi Yarı Final ve final maçları Yahya Kaptan Şehit Recep Topaloğlu oynandı. Turnuva böylece tamamlandı.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Önceki günkü maçlar sonrasında finale çıkan iki takım belli oldu. 2 Mayıs’ta start alan ve yaklaşık bir ay süren ligde maçlara 10 gün ara verilmişti. Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası nedeniyle on gün ara verilen şampiyonada, yarı final maçları önceki gün oynandı. 2 finalist belli oldu. Günün ilk maçında Özel Seymen Ortaokulu ile Darıca Deniz Yıldızları karşı karşıya geldi. Maç 2-2 berabere bitti ve finalisti penaltı vuruşları belirledi. Darıca Deniz Yıldızları, Özel Seymen Ortaokulu’nu penaltılarda 6-4 yendi, finale çıkan ilk takım oldu. Günün ikinci maçında, Tasfire Hurşit Güneş Ortaokulu, Kullar Ortaokulu’nu 4-3 yendi ve ikinci finalist oldu. Üçüncülük dördüncülük maçında Özel Seymen ile Kullarspor karşılaştı. Üçüncülük maçı saat 10.00’da, final maçı ise 11.45’te başladı. Maçların ardından ilk dört sırayı alan takımların kupa ve madalyaları törenle verildi.

ÖZEL SEYMEN OO: 4 DARICA DENİZ YILDIZLARI OO: 6

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Fatih Yavuz ***, Burak Arıcan ***

ÖZEL SEYMEN OO: Başar Eren Kaya ***, Miraç Çetin Özdemir **, Arda Akkoyun **, Ömer Berke Karataş **, Mustafa Ege Bilim ***, Eren Sukuşu **, Emir Efe Özek **, Aras Can Birer ***, Arda Demir **, Taha Gülser **

DARICA DENİZ YILDIZLARI OO: Abdülsamet Özyurt ***, Mustafa Gökçegöz ***, Hamza Köse ***, Berat Yılmaz ***, İlhan Olgunsoy ***, Eren Sarısoy ***, Muhammet Fatih Polat ***, Nihat Çetinkaya **

GOLLER: Başar, Mustafa Ege Bilim (Özel Seymen )Mustafa Gökçegöz, Hamza (Darıca Deniz Yıldızları)

NORMAL SONUÇ: 2-2

PENALTILARDA: Darıca Deniz Yıldızları 6-4

PENALTI ATANLAR: Mustafa, İlhan, Eren, Hamza (Darıca Deniz Yıldızları)Mustafa Ege Bilim, Miraç (Özel Seymen)

PENALTI KAÇIRANLAR: Nihat (Darıca Deniz Yıldızları) Taha, Arda (Özel Seymen)

TASFİRE HURŞİT GÜNEŞ OO: 4 KULLAR ORTAOKULU: 3

SALON: Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Fatih Yavuz ***, Gökmen Ortak ***

TASFİRE HURŞİT GÜNEŞ OO: Eren Oral ***, Rahman Kurcan ***, Muhammet Mert Korkmaz ***, Berkan Yılmaz ****, Sinan Temizel ***, Akif Mehmet Yılmaz ***, Yusuf Reşat Akın ***

KULLARSPOR ORTAOKULU: Mehmet Atlaş **, Adem Tekgül ***, Yasin Akkaş **, Serhat Akkaş **, Ahmet Emir Çağlar ***, Yusuf Ahmet Keskin **, Abdülkerim Tunca **, Muhammet Ernes Üstün **, Nurdoğan Sak ***, Tunahan Kaplan ***

GOLLER: Berkan (2), Muhammet Mert (1), Rahman (1)(Tasfire Hurşit Güneş), Adem (1), Serhat (1), Ahmet (1)

Bugün 10:43 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Vakıfbank’ta İzmitli dev voleybolcu… mask
Vakıfbank’ta İzmitli dev voleybolcu…
Kocaelispor hoca bakıyor! mask
Kocaelispor hoca bakıyor!
Nusretiye’nin sahte oyuncu oynattığı belgelendi… mask
Nusretiye’nin sahte oyuncu oynattığı belgelendi…
Altın kiraz’da 5. gün de bitti mask
Altın kiraz’da 5. gün de bitti
Sabotaj gibi rezaletler! mask
Sabotaj gibi rezaletler!
Açıklama ne zaman yapılacak? mask
Açıklama ne zaman yapılacak?
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı? mask
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı?

GALERİ

Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar mask
Yavuz Ulugün'ün kaleminden eskiden bayramlar
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL