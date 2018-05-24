Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 27 muvazzaf asker serbest

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu şahıslara yönelik 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde operasyon yapıldı. Operasyonlar neticesinde 27 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 personelden 2’si serbest kaldı. Diğer 25 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.