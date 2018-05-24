Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu şahıslara yönelik 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde operasyon yapıldı. Operasyonlar neticesinde 27 muvazzaf askeri personel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 personelden 2’si serbest kaldı. Diğer 25 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu: 27 muvazzaf asker serbest
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında örgüte üye olma iddiasıyla gözaltına alınan 27 muvazzaf askeri personelin 2’si serbest, 25’i ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz