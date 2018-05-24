Periler için olmak ya da olmamak günü: 78-57…

Play Off ikinci tur mücadelesinde, deplasmanda zorlu rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi BUDO’ya, beş maçlık seride iki kez yenilen ve 2-0 geriye düşen İzmit Belediye, İzmit’teki ilk maçı kazanarak durumu 2-17e getirdi. Bugün oynanacak maç yine İzmit Atatürk Spor salonunda ve yine 18.00’de başlayacak. Kızlarımız bu maçı da alırsa seri 2-2’ye gelecek ve Bursa’da 5. ve son maç oynanacak. Kızlar bugün yenilirse seri 1-3’e gelecek ve Bursa ekibi tur atlarken, temsilcimiz elenecek.

ARHONDA JASMON HIRSLIYDI…

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, önceki gün Atatürk Spor Salonu’nda üçüncü karşılaşmasında, zorlu rakibi Bursa Budo karşısında iyi bir başlangıç yaptı. Rakibi karşısında maça savunma ve hızlı hücumlarla etkili bir oyun sergileyen Periler, ilk çeyreği 24-7 gibi farklı skorla geçti. Play Off şampiyonluğu için büyük bir umut içinde olan kızlar, 2. periyotta ise yine pota altında ve üçlük sayılardaki etkili oyunuyla, rakibi Bursa Büyükşehir Belediyesi BUDO’ya karşı rahat bir oyun sergiledi. Maçın yıldız oyuncuları arasında yer alan genç oyuncu Deniz Üstün’ün üçlükleri ve pota altındaki mücadelesi ile Arhonda Jasmon Covington ile Deniz Doğan, takımını galibiyete taşıdı. Mücadelenin ikinci periyodunu da 43-27 önde kapatan İzmitli kızlar, maçın genelinde üstünlüğünü bir an olsun elinden bırakmadı.

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANDI…

Mavi Yeşilli Periler, üçüncü periyotta ve dördüncü periyotta rakibine karşında inanılmaz bir mücadele verdi. Maçın başından sonuna kadar üstün olan takımda günün yıldızı Deniz Üstün, 24 ile takımını sırtlayan isim oldu. Arhonda Jasmon Covington 15, Deniz Doğan 12, Melek Yusufoğlu 10, Meriç Banu Yenal 9 ve Berrin Karabaş 8 sayı attı. Potanın Periler’i rakibini iyi bir mücadeleyle 78-57 mağlup etti. Maçın Yıldızı Deniz Üstün ve Deniz Doğan attıkları üçlük sayılarla takımına farklı galibiyeti elde etti. Maç öncesi iki teknik sorumlu Mert Köprülü ile Bursa BŞB BUDO teknik sorumlusu Gökhan Aşıcı arasında gerginlik yaşandı. Geçen hafta Bursa’da oynanan maçı 2-0 kazanan Bursa BŞB’nin antrenörü Gökşan Ayıcı’nın, “İzmit BLD tatile çıksın” sözlerire unutulmadı. Antrenörümüz Mert Köprücü çileden çıktı. Maç öncesi ikilinin arasındaki tartışma gerginlik yarattı.

İZMİT BLDSPOR: 78 BURSA BŞB BUDO: 57

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Sami Özel ***, Metin Aksoyak ***, Orçun Akgül ***

İZMİT BLDSPOR: Deniz Üstün **** (24), Arhonda Jasmon Covington *** (15), Deniz Doğan *** (12), Melek Yusufoğlu *** (10), Meriç Banu Yenal *** (9), Berrin Karabaş *** (8), Kübra Mutiş **

BURSA BŞB BUDO: Dilek Dedeoğlu **** (16), Müge Gözde İnan *** (11), İrem Sözen *** (9), Gözde Yürük ** (7), Burcu Erbaş ** (5), Halime Uykan ** (4), Zeynep Zilan Şahin ** (3), Candide Öztürk ** (2), Sudenur Bayrak **

1.PERİYOT: 24-7

2.PERİYOT: 43-27

3.PERİYOT: 60-41

MAÇ SONUCU: 78-57