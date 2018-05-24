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İzmit Selenay için seferber oluyor...

Kronik solunum yetmezliği tanısı sonrasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan ve bundan sonraki hayatını yatağa bağlı olarak sürdürmek zorunda olan 19 yaşındaki Selenay için Biz İzmitiz grubu yardım kampanyası başlattı.

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Kronik solunum yetmezliği tanısı sonrasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu olan ve bundan sonraki hayatını yatağa bağlı olarak sürdürmek zorunda olan 19 yaşındaki Selenay için Biz İzmitiz grubu yardım kampanyası başlattı. Devletin aylık olarak bağladığı 970 TL maaş genç kızın ihtiyaçlarını karşılayamay yetmezken, annenin kızının bakmak zorunda olduğu için çalışamamasından ötürü başlatılan yardım kampanyasının detaylarını Biz İzmitiz Grubu Kurucusu Hüseyin Erol paylaştı.

6 AYLIK İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ AMAÇLANIYOR

Erol, "Bir grup üyemizin beni bilgilendirmesi ile haberdar olduğum, yerinde somut gözlem yaptırdığım ve kronik solunum yetmezliği hastalığı sebebiyle uzun bir süre Kocaeli Üniversitesi Yoğun Bakım ünitesinde yattıktan sonra taburcu olup, evinde tedavisine devam edilen, ancak gelecek yaşamını yatağa bağlı olarak sürdürmek zorunda kalan, 19 yaşındaki kızımız Selenay'ın kullanmakta olduğu ihtiyaç malzemelerinden bazılarının alınması gerekmektedir. Ekteki raporda da görüleceği üzere 12 kalem halinde belirtilen ihtiyaç malzemeleri için devlet aylık 970. TL para ödemekte olup, ihtiyaçlarının tamamının alınmasına yeterli olmamaktadır. Kimseleri olmadığı için kızına bakmak zorunda kalan anne, çalışamamakta ve bu giderleri karşılayamamaktadır. Parasızlık yüzünden, ayda bir değişmesi gereken iki sarf malzemesini dört aydan bu yana kullanmak zorunda kalan bu aileye yardım etmek ve en az altı aylık ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bu mübarek Ramazan ayında, daha önceden düzenlediğimiz yardım kampanyalarımızda göstermiş olduğunuz desteği tekrar vereceğinizi biliyor, Selenay'ın ihtiyacı olan Trakeostami Kanülü ve Ventilatör Devresi alımı için, bugün yeni bir yardım kampanya başlatıyoruz.

"EN BÜYÜK ZENGİNLİK SAĞLIK"

Bu malzemeleri, kampanyamız süresince toplanacak kaynak ile toptan fiyatları üzerinden satın alarak, Çiçek Ailesine teslim edeceğiz. Bu anlamda kampanyamıza destek vermek isteyen hemşehri ve üyelerimizin, kendi bütçelerine göre belirleyecekleri bir tutarı- Stom Hazır Giyim Mağazası- Fethiye Caddesi- No:37 İzmit/ Kocaeli (Kalyoncular Ekmek Fırını bitişiği) adresine isim ve telefon numaralarını yazdırarak elden teslim etmeleri gerekmektedir. Banka yolu ile para göndermek isteyenlerin, özel mesaj yolu ile bana yazmaları halinde kendilerine hesap numaramı göndereceğimi belirtmek isterim. Üyelerimiz, yapacakları yardım tutarını yorum olarak paylaşımın altına muhakkak yazmalıdırlar. Selenay Çiçek kızımıza destek olacak tüm grup üyelerimize şimdiden teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. En büyük zenginliğin sağlık olduğunu bir kez daha belirtir, tüm grup üyelerimize sağlık ve huzur dolu günler dilerim. İyi ki varsınız. Sevgilerimle. NOT: Kampanyamız 5 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 16:00 itibarı ile sonlandırılacak ve toplanan maddi destek kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

İlgili Bağlantı:

Biz İzmitiz Grubu'na ulaşmak için BURAYA tıklayınız

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