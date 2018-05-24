CHP’de yeni 10’uncu sıra adayı belli oldu

CHP’de 27’nci dönem milletvekili aday listesinin belli olmasının ardından Kocaeli eski Baro Başkanı ve CHP milletvekili 10’uncu sıra adayı Tamer Solakoğlu, listeye tepki göstermiş ve ya beni listeden çıkartın ya da ben çıkacağım diyerek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçesini vermişti. Solakoğlu’nun milletvekili adaylığından çekilmesinin ardından yerine listeye 10’uncu sıradan Ali Güneş girdi.