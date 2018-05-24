CHP’de 27’nci dönem milletvekili aday listesinin belli olmasının ardından Kocaeli eski Baro Başkanı ve CHP milletvekili 10’uncu sıra adayı Tamer Solakoğlu, listeye tepki göstermiş ve ya beni listeden çıkartın ya da ben çıkacağım diyerek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçesini vermişti. Solakoğlu’nun milletvekili adaylığından çekilmesinin ardından yerine listeye 10’uncu sıradan Ali Güneş girdi.
Bugün 11:17 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:44 TSİ )
CHP’de yeni 10’uncu sıra adayı belli oldu
CHP’de 27’nci dönem 10’uncu sıra milletvekili adayı Tamer Solakoğlu’nun listeden çekilmesinin ardından Solakoğlu’nun yerine Ali Güneş geldi.
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Bugün 11:17 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz