Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:17 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:44 TSİ )

CHP’de yeni 10’uncu sıra adayı belli oldu

CHP’de 27’nci dönem 10’uncu sıra milletvekili adayı Tamer Solakoğlu’nun listeden çekilmesinin ardından Solakoğlu’nun yerine Ali Güneş geldi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP’de 27’nci dönem milletvekili aday listesinin belli olmasının ardından Kocaeli eski Baro Başkanı ve CHP milletvekili 10’uncu sıra adayı Tamer Solakoğlu, listeye tepki göstermiş ve ya beni listeden çıkartın ya da ben çıkacağım diyerek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçesini vermişti. Solakoğlu’nun milletvekili adaylığından çekilmesinin ardından yerine listeye 10’uncu sıradan Ali Güneş girdi.

Bugün 11:17 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Solakoğlu, resmen adaylıktan çekildi! mask
Solakoğlu, resmen adaylıktan çekildi!
BBP'de istifa depremi sürüyor! Sayı 7'ye çıktı... mask
BBP'de istifa depremi sürüyor! Sayı 7'ye çıktı...
Canan Dağdeviren, Körfez Ticaret Odası’na geliyor mask
Canan Dağdeviren, Körfez Ticaret Odası’na geliyor
Kaman: Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız! mask
Kaman: Yine iddia ediyorum 6 vekil çıkaracağız!
Vatandaşlar dikkat! Bugün belli oluyor... mask
Vatandaşlar dikkat! Bugün belli oluyor...
Sarıbay: İstifa düşünenler CHP’li olamaz mask
Sarıbay: İstifa düşünenler CHP’li olamaz
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı? mask
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı?

GALERİ

Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL