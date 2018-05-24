406 üyenin oy kullanma hakkının olduğu Kocaelispor’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ilki önceki akşam Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İlk oturuma sadece 2 üye katıldı. Erhan Karaduman ile Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Muhammed Ceylan haziruna imza attı. 17.30’da başlayan ilk oturum 25 dakikalık beklemenin ardından sona erdi. Sadece Mali, İdari ve Sportif konularla ilgili gündem maddelerinin ibra edileceği genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mayıs’ta aynı yer ve saate ertelendi.
Bugün 11:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:30 TSİ )
Kocaelispor’un genel kuruluna sadece 2 üye katıldı!
406 üyenin oy kullanma hakkının olduğu Kocaelispor’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ilki önceki akşam Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 11:29 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz