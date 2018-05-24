Kocaelispor’un genel kuruluna sadece 2 üye katıldı!

406 üyenin oy kullanma hakkının olduğu Kocaelispor’da Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ilki önceki akşam Dolphin AVM’de yer alan Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İlk oturuma sadece 2 üye katıldı. Erhan Karaduman ile Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Muhammed Ceylan haziruna imza attı. 17.30’da başlayan ilk oturum 25 dakikalık beklemenin ardından sona erdi. Sadece Mali, İdari ve Sportif konularla ilgili gündem maddelerinin ibra edileceği genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Mayıs’ta aynı yer ve saate ertelendi.