Hodrimeydan’dan dev iftar

27 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek olan iftar 500 kişilik olacak. Hodri Meydan yönetiminin vereceği iftara herkes davetli olacak. Fethiye Caddesi’nde yapılması planlanan iftar ile ilgili Kaymakamlık ile görüşme yapılacak ve alınacak iznin ardından iftar günü kesinleşecek.