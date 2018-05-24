27 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek olan iftar 500 kişilik olacak. Hodri Meydan yönetiminin vereceği iftara herkes davetli olacak. Fethiye Caddesi’nde yapılması planlanan iftar ile ilgili Kaymakamlık ile görüşme yapılacak ve alınacak iznin ardından iftar günü kesinleşecek.
Bugün 11:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:31 TSİ )
Hodrimeydan’dan dev iftar
Kocaelispor’un taraftar grubu Hodri Meydan, geleneksel iftarda bir araya geliyor.
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Bugün 11:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz