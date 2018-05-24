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Bugün 11:30 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:32 TSİ )

Enver Güler: Vali bey Kocaelispor’un farkında…

Kocaelispor Taraftar Grubu Hodri Meydan Lideri Enver Güler ile yönetimi, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

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Vali Aksoy’a üzerinde Hodri Meydan yazılı forma hediye eden Güler, Aksoy’un kentin her sorununa son derece hakim olduğunu ifade ederek “Valimiz Kocaelispor’un fazlası ile farkındadır” dedi.

KENTİN DEĞERLERİNDEN BİRİ…

Aksoy, Kocaelispor’un kentin önemli değerleri arasında yer aldığını, taraftarın da takımın ateşleyici gücü olduğunu belirtti. Enver Güler ise “Sayın Valimize kabullerinden ötürü teşekkür ediyorum. Valimiz Kocaelispor’a ve kentin diğer konularına muazzam derecede hâkim. Kendilerine formamızı hediye ettik ve hem pazartesi günkü iftarımıza hem de yeni stattaki maçlarımıza davet ettik. Aldığımız geri dönüş oldukça sıcak. Valimize görevlerinde başarı ve kolaylık diliyoruz” dedi.

Bugün 11:30 TSİ - Spor

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