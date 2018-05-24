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Bugün 11:31 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:32 TSİ )

Kocaeli’nin en iyisi İzmit Gençlerbirliği!

Bu sezonun alt yapılardaki en başarılı kulübü olan İzmit Gençlerbirliği, futbolda 4 kategoride birden Türkiye şampiyonasına katıldı.

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Bu sezonun alt yapılardaki en başarılı kulübü olan İzmit Gençlerbirliği, futbolda 4 kategoride birden Türkiye şampiyonasına katıldı. 15, 16, 17 ve 19 yaş gruplarında ilimizi temsil eden İzmit Gençlerbirliği, şanssız bir şekilde elendi. Bu elenmelerden en dramatik olanı 15 yaş grubuydu.

BÜYÜK ŞANSSIZLIK

Düzce’de 41 FK ile birlikte ilimizi temsil eden İzmit Gençlerbirliği ilk maçında Başakşehir karşısında 2-0 öndeyken, 2-2’lik beraberliğe engel olamadı. İkinci maçında Bolu Belediyespor’u deviren ekibimiz, Başakşehir ile penaltılara kaldı. Grup finaline çıkmak için mücadele eden ekibimiz, penaltılarla rakibine yenildi ve yenilmeden şampiyonadan elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

‘OLANIN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ’

2009 yılında kurulan kulübün kurucularından Genel Koordinatör Zafer Durmaz açıklamasında “Elimizden geldiği kadar Kocaeli futboluna katkı sunmaya gayret ediyoruz. Her yıl şampiyonalara katılıyoruz, ancak bu yıl başarı patlaması yaşadık. 4 grubumuzla Kocaeli’ni temsil ettik. Bizim için daha önemli konu gruplardan çıkmak ve Türkiye derecesi elde etmekti. Yakın zamanda da bunu başaracağımıza inanıyorum. Kısıtlı koşullarda olanın en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Bugün 11:31 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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