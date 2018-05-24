Üst kademe antrenör kurslarına katılmak için gerekli olan yeterlilik semineri olma özelliği taşıyan söz konusu seminere tüm antrenörlerin katılması gerekiyor. Seminer programı ve seminer yeri, ilerleyen tarihlerde açıklanacak. Seminere katılacak antrenörlere sertifikaları verilecek. Tüm mevcut antrenörlerin söz konusu seminere katılması ve seminer katılım formlarını eksiksiz doldurarak curling@curling.gov.tr mail adresine göndermeleri gerekiyor.
Bugün 11:32 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:33 TSİ )
Kocaeli’de “Çocuk Koruma” konulu seminer düzenlendi
Türkiye Curling Federasyonu Çocuk Koruma Kurulu tarafından 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Kocaeli’nde tüm antrenörlere yönelik "Çocuk Koruma" konulu seminer düzenlenecek.
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Bugün 11:32 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz