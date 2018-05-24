S.S. 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Özkar, ülkemizin güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarımıza teşekkür ederek “Başiskele’nin güvenliği kıymetli emniyet mensuplarımız sayesinde üst seviyede, emeklerinden dolayı kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye’nin huzurlu günlere ulaşması en büyük temennimiz. Ayrıca vatan uğruna canını feda eden şehit polis ve tüm emniyet mensuplarını saygı ve hürmetle anıyorum. İlçemizin huzuru ve güvenliği için üzerimize düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazırız” dedi. Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan bu nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.
Bugün 11:33 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:35 TSİ )
Özkar, Erdoğan’ı ziyaret etti
Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı ve S.S. 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan’ı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz