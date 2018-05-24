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Özkar, Erdoğan’ı ziyaret etti

Başiskele Kullar Mehmetağa Mahallesi Muhtarı ve S.S. 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan’ı ziyaret etti.

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S.S. 4 No’lu Goodyear Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Özkar, ülkemizin güvenliği için gece gündüz demeden çalışan emniyet mensuplarımıza teşekkür ederek “Başiskele’nin güvenliği kıymetli emniyet mensuplarımız saye­sinde üst seviyede, emeklerinden dolayı kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Türkiye’nin huzurlu günlere ulaşması en büyük temennimiz. Ayrıca vatan uğruna canını feda eden şehit polis ve tüm emniyet mensuplarını saygı ve hürmetle anıyorum. İlçemizin huzuru ve güvenliği için üzerimize düşen ne görev varsa yerine getirmeye hazırız” dedi. Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Ersin Erdoğan bu nazik ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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