Bilgi Köprüsü’nden kitap bağışı

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan, ilimizin çift yabancı dil eğitimi veren 3-6 yaş arası Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu, öğrencilere tasarruf alışkanlığı kazandırmak için iki ay önce birer kumbara dağıttı. Evde saklanan bu kumbaralara, velilerin de desteği ile her gün küçük miktarda para atılarak birikim yapmaları sağlandı.

HASTANEYE KİTAP BAĞIŞI

Öğretmenler de her gün çocuklara tasarruf yapmanın önemini derslerde anlatarak teşvik etti. Yaklaşık bir ay süren bu etkinlik sonunda birikimler önceki gün bir araya getirilerek, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi’ndeki kütüphaneye kitap almak için kullanıldı. Kütüphaneye bağış yapılacak kitaplar da yine çocuklar tarafından seçildi. Öğretmenleriyle birlikte çocukların zeka ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak hikaye kitaplarının tercih edilmesi dikkat çekti.