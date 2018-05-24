Belediyespor’da yeni başkan: Öztürk

Erdoğan Şentürk’ün görevi bırakmasının ardından toplanan yönetim kurulu kendi arasında görev dağılımı yaptı. Buna göre Belediyespor Başkanlığa Muhammet Öztürk seçildi. Aynı zamanda İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü de olan Öztürk, İzmit Belediyespor başkan yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Muhammet Öztürk başkanlığındaki İzmit Belediyespor yönetiminde Mehmet Güven, Ayhan Varol, Ahmet Emre Ercanlı, Hakan Yıldız, Levent Azazi, Umut Ongül, Rakıf Yel ve Necati Akkuzu yer alıyor.

ÖZTÜRK AÇIKLAMA YAPTI

Belediyespor Başkanı Öztürk yaptığı açıklamada “ İzmit Belediyespor 9 branşta 1000’e yakın sporcusuyla kurumsal bir kulüptür. Güreş takımızı çok kısa zamanda süper lige çıkardık Jimnastikte de birinci ligde mücadele ediyoruz, İzcilik, su kayağı, futbol, atletizm, yüzme, satranç, basketbol branşlarında çok sayıda sporcuyla faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biz bu çalışmaları İzmit Belediye Başkanı Sayın Dr. Nevzat Doğan’ın himayelerinde yapıyoruz. Başkanımız sporu çok seven, her branşa çok önem veriyor ve desteklerini hiç esirgemiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yeni seçilen yönetim kurulumuz ile birlikte yeni başarılar elde edeceğiz” dedi.