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Bugün 12:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:04 TSİ )

Yahyakaptan’ı siz asıl seneye görün!

Yahya Kaptan Spor Kulübü yarım kalan işi seneye bitirme sözü verdi.

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Bu sezon öncesinde kurulan ve ilk yılında 1. Küme Futbol Ligi’nin kapısından dönen Yahyakaptan Kulübü’nde Onursal Başkanı Fevzi Bayırbaşı, takıma ve basın mensuplarına iftar daveti verdi. Yiğit Bayırbaşı’nın sahibi olduğu, yıkılan Valilik Binası karşısında yer alan Owl Kafe’deki iftara Teknik Sorumlu Murat Peçe, Kocaelispor’un eski futbolcularından Gökhan Meral, Burak Halil ve futbolcular katıldı.

MESAJ VERİLDİ

Birbirinden leziz yemeklerin sunulduğu iftarın ardından söz alan Onursal Başkan Fevzi Bayırbaşı, Başkan Yiğit Bayırbaşı ve teknik adam Murat Peçe değerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki yılın hazırlıklarını şimdiden yapmaya başlayan kulüp yeni sezona da iddialı başlayacağının sinyallerini verdi. Konuşmaların ardından bir arada aile fotoğrafı verildi.

Bugün 12:01 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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