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Bugün 12:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:04 TSİ )

Bayırbaşı: Amatörde kan değişikliği gerekiyor

Yahya Kaptan Spor Kulübü Onursal Başkanı Fevzi Bayırbaşı, gruplarında 3 takımın ligden çekildiğini, maç konsantrasyonu sağlama konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

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Bayırbaşı öte yandan KASKF başkanlığını şu an için düşünmediğini ancak amatörde bir kan değişikliğinin gerekli olduğunu savunarak şunları söyledi: Sayın Cumhurbaşkanımız kurumlarda “3 dönem” dedi. Kesinlikle herkesin buna riayet etmesi gerekiyor. KASKF Başkanı Murat Aydın 4. dönemini bitirecek. Artık bir kan değişikliği ve yeni yüzler şart.

KOCAELİSPOR’A HİZMET ETMEK GURURDUR

Bu dediğim Aydın’ın başarısız olduğu anlamına gelmez. Aydın’ın daha üst yerlerde olması gerekir. Bunun için biz de elimizden gelen bir şey varsa yapalım. Şu an KASKF’de başkan Murat Aydın. O varsa ben aday olmam. Olmazsa, teveccüh buyrulur ise ve gerekli ortam sağlanırsa düşünebileceğim bir konu olabilir. Kocaelispor’da Rafet Kırgız başkanımız ve kısa bir dönem de Bahri Yavuz başkanımız ile birlikte çalıştık. Kocaelispor’un bu şehirde yaşayanlar için ne anlam ifade ettiğini iyi biliyorum. Önü açık, idealleri ve hedefleri doğrultusunda sağlam bir yapıya bürüneceğine inandığım Kocaelispor’da görev almak bizim ayrı bir gurur vesilesidir.

Bugün 12:03 TSİ - Spor

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