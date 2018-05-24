Yahya Kaptan Spor Kulübü’nün genç başkanı Yiğit Bayırbaşı açıklamasında “Arkadaş grubumuz ile halı saha yerinde resmi bir kulüp altında futbol oynamak istedik. Bu işe çok ciddi soyunduk. Kısa sürede kurduğumuz kadro ile üst ligin kapısından dönük. Antrenman sorunu yaşadık, Yahya Kaptan tarafında bir halı sahada çalıştık. Finalde uzatmada kaybettik. Ancak bu oyuncu grubu üst ligi fazlası ile hak ediyordu. Nasip olmadı. Yeni sezon için bazı projelerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Bugün 12:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:05 TSİ )
Yiğit Bayırbaşı: Nasip olmadı
Yahya Kaptan Spor Kulübü’nün genç başkanı Yiğit Bayırbaşı: Nasip olmadı...
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Bugün 12:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz