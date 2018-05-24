Yiğit Bayırbaşı: Nasip olmadı

Yahya Kaptan Spor Kulübü’nün genç başkanı Yiğit Bayırbaşı açıklamasında “Arkadaş grubumuz ile halı saha yerinde resmi bir kulüp altında futbol oynamak istedik. Bu işe çok ciddi soyunduk. Kısa sürede kurduğumuz kadro ile üst ligin kapısından dönük. Antrenman sorunu yaşadık, Yahya Kaptan tarafında bir halı sahada çalıştık. Finalde uzatmada kaybettik. Ancak bu oyuncu grubu üst ligi fazlası ile hak ediyordu. Nasip olmadı. Yeni sezon için bazı projelerimiz var. Bunları gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.