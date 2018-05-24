Yahya Kaptan Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Murat Peçe değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: Ligde 1 maç oynadık, 3 hafta bekledik. Sadece biz değil, herkes sıkıntı çekti. 10 maç bile yapmadan ligi bitirdik. Üst lige çıkmayı çok istedik. Hedefi olan bir takımdayız. Bu yıl olmadı ancak önümüzdeki yıl ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

"YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Takımın tecrübeli kaptanı Ömer Çalık “Ben ve arkadaşlarım yarım kalan işi tamamlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” derken, deneyimli futbolcu Umur Şirin de “Bu yıl yaşanan şanssızlıklardan dolayı gerekli eksiklikleri gördük. Yahya Kaptan’ı siz asıl seneye görün” diyerek iddialı konuştu.