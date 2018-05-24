Zonguldak Grup Merkezi’ndeki organizasyondan Kocaeli Güneşspor lider dönerse, Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasına adını yazdıracak. Yeşil Siyahlılar ilk maçını Gazi Mahallesi’ne son 20 dakikada yediği gollere 2-0 yenilen İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı ile oynayacak. Maç Kozlu İlçe Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak. Diğer grupta ise Lüleburgaz, Sağlıkspor ve Sultangazispor mücadele ediyor.
Bugün 12:06 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:09 TSİ )
Güneş’in çocukları haydi bir daha!
İlimizi U-19 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. turunda temsil edecek olan Kocaeli Güneşspor’da heyecan başlıyor.
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Bugün 12:06 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz