Güneş’in çocukları haydi bir daha!

Zonguldak Grup Merkezi’ndeki organizasyondan Kocaeli Güneşspor lider dönerse, Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasına adını yazdıracak. Yeşil Siyahlılar ilk maçını Gazi Mahallesi’ne son 20 dakikada yediği gollere 2-0 yenilen İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı ile oynayacak. Maç Kozlu İlçe Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak. Diğer grupta ise Lüleburgaz, Sağlıkspor ve Sultangazispor mücadele ediyor.