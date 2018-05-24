Bir dönem 1. Lig’de mücadele eden İstanbul Kireçburnuspor’un başarılı futbolcularından Elif Ataol hakemliğe adım attı. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan ve aynı üniversitesi doktora yapan Elif Ataol, iyi futbol alt yapısı sayesinde, hakemlikte zorlanmayacağını düşünüyor.
Bugün 12:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:10 TSİ )
Eski futbolcu Elif hakem oldu
Bir dönem 1. Lig’de mücadele eden İstanbul Kireçburnuspor’un başarılı futbolcularından Elif Ataol hakemliğe adım attı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:08 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz