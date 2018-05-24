Eski futbolcu Elif hakem oldu

Bir dönem 1. Lig’de mücadele eden İstanbul Kireçburnuspor’un başarılı futbolcularından Elif Ataol hakemliğe adım attı. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan ve aynı üniversitesi doktora yapan Elif Ataol, iyi futbol alt yapısı sayesinde, hakemlikte zorlanmayacağını düşünüyor.