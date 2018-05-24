Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 12:08 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:10 TSİ )

Eski futbolcu Elif hakem oldu

Bir dönem 1. Lig’de mücadele eden İstanbul Kireçburnuspor’un başarılı futbolcularından Elif Ataol hakemliğe adım attı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bir dönem 1. Lig’de mücadele eden İstanbul Kireçburnuspor’un başarılı futbolcularından Elif Ataol hakemliğe adım attı. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan ve aynı üniversitesi doktora yapan Elif Ataol, iyi futbol alt yapısı sayesinde, hakemlikte zorlanmayacağını düşünüyor.

Bugün 12:08 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Marmara Bilge Okulları’nda “Yüzme havuzu”  devri… mask
Marmara Bilge Okulları’nda “Yüzme havuzu”  devri…
Judocular Avrupa yolunda mask
Judocular Avrupa yolunda
Periler için olmak ya da olmamak günü: 78-57… mask
Periler için olmak ya da olmamak günü: 78-57…
Ayazma’da Doğan’la iftar bereketi mask
Ayazma’da Doğan’la iftar bereketi
Küçük Erkek Futsal da sona erdi mask
Küçük Erkek Futsal da sona erdi
Nusretiye’nin sahte oyuncu oynattığı belgelendi… mask
Nusretiye’nin sahte oyuncu oynattığı belgelendi…
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı? mask
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı?

GALERİ

Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL