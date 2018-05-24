Son derece başarılı operasyonun ardından 1 gün kontrol amaçlı hastanede kalan Murat, taburcu oldu. Sağlık durumu çok iyi olan genç file bekçisi, gün boyu kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerini gönderen tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti.
Bugün 12:09 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:10 TSİ )
Murat Şenol taburcu oldu
İlimizin başarılı kalecilerinden, bu sezon Maşukiyespor ile şampiyonluk yaşayan Murat Şenol, Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ameliyat oldu.
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Bugün 12:09 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz