Murat Şenol taburcu oldu

Son derece başarılı operasyonun ardından 1 gün kontrol amaçlı hastanede kalan Murat, taburcu oldu. Sağlık durumu çok iyi olan genç file bekçisi, gün boyu kendisini arayan ve geçmiş olsun dileklerini gönderen tüm eş, dost ve akrabalarına teşekkür etti.