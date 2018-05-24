5 yılda 94 işçi öldü!

Flormar’da çalışan işçiler daha iyi koşullarda çalışmak için 5 ay önce Petrol-İş Sendikasına üye olmaya başladı. Petrol-İş’in çoğunluğu sağlayarak yetki belgesini alması üzerine Flormar patronu işten atmalara başladı. 115 işçi işten çıkarıldı. Bunun üzerine 14 Mayıs’ta fabrika önünde sendika önderliğinde işçi direnişi başladı. Fabrika yönetimi direnişteki işçilerle içerideki işçilerin bağını koparmak için kapıya üç metrelik bir branda ve fabrikanın etrafındaki çitlerin üstüne jiletli tel çekti.

Arkadaşlarına selam verdi diye işten atıldılar

Polisler fabrika bahçesinde çekim yapıyor. Direnişteki işçilere selam veren işçiler kamera görüntülerinden tespit edilerek “ahlaksızlık, ortalığı karıştırma” bahanesiyle 25/2 maddesiyle işten atılıyor ve onların yerine taşeron işçiler alınıyor. Şu an 5 işçi arkadaşlarına selam verdiği için işten atıldı.

3 ilçede işçi ölümleri

Yüzde 92’sini ulusal ve yerel basından; yüzde 8’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit edilen verilere göre, Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde 1 Ocak 2013 ila 30 Nisan 2018 tarihleri arasında en az 94 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi.

İstatistikler

Elimize ulaşan bilgiler ışığında 2013 yılında en az 4, 2014 yılında en az 17, 2015 yılında en az 19, 2016 yılında en az 18, 2017 yılında en az 28 ve 2018 yılının ilk dört ayında en az 8 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…

• Ölenlerin 5’i kadın işçi, 89’u erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tekstil ve atık toplama işkollarında gerçekleşti… • 8 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin beşi Gürcü, ikisi Suriyeli ve biri Azeri… • Bu dönemde 4 çocuk işçi can verdi. Çocukların ikisi inşaat işçisi, biri damacana su satış işçisi ve birisi de amatör futbolcuydu… • Ölümler en çok inşaat, taşımacılık, metal, ticaret/büro, ağaç/kâğıt, belediye/genel işler, gıda, kimya ve tekstil işkollarında gerçekleşti. OHAL sonrası iş cinayetlerinde artış gözüküyor… • En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, yüksekten düşme ve trafik/servis kazası. Oysa çok basit önlemlerle bu nedenli ölümlerin hepsi önlenebilir…