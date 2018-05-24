578 dilenen çocuğun ailesine ceza kesildi!

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri sokaklarda çocukların çalıştırılmasını önlemek amacıyla mobil ekipler kurdu. 10 Ocak tarihinden itibaren yapılan çalışmalar sonucunda 408'i Türk, 170'i Suriye vatandaşı, 333'i erkek, 245'i kız çocuğu olan 578 çocuk hakkında sosyal inceleme başlatılarak, eğitim, sağlık durumları ele alındı. Suriye uyruklu çocuklar hakkında İl Göç İdaresi'ne bildirim yapıldı.

CUMA HUTBESİNDE DİLENEN ÇOCUĞA PARA VERMENİN ZARARLARI ANLATILDI

Sokakta çalıştığı tespit edilen çocuklar Gençlik Merkezlerindeki aktivitelere alındı. Ayrıca, sokakta çalışan çocuğun ailesinde iş arayanlar İş Kurumu'nca kayıt altına alındı. Bu yönde 98 kişi için kayıt yapılarak, iş arama sürecine girildi. Çocukların sağlıksız koşullarda çalışmasını destekleyen hurdacılar ile kâğıt depoları, Kaymakamlıklarca kontrol ve denetimleri yapılarak, kapatma işlemleri başlatıldı. Cami önlerinde çalışan ve dilenen çocukların tespiti için cami çalışanları görevlendirilirken, görevliler dilendirilen çocukları mobil ekiplere bildirdi. Cuma hutbelerinde ise çocukla yapılan alışveriş ya da dilenen çocuğa para vermenin çocuk açısından doğabilecek zararlarına yer verildi.

83 ÇOCUĞUN AİLESİNE PARA CEZASI UYGULANDI

Valilik emri gereği ilk defa sokakta çalışan veya dilenen çocuk tespit edildiğinde ailesine tebligat yapılmakta, herhangi bir para cezası uygulanmamakta. Aynı çocuk ikinci kez veya daha fazla sokakta çalışırken veya dilenirken tespit edilirse ailesine idari para cezası uygulanırken, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bu kapsamda 83 çocuğun ailesine idari para cezası kesilirken, 28 çocuğun ailesi hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. 4 çocuk ise koruma altına alındı. 109 çocuğun eğitimi ile sağlık sorunları olan 23 çocuğun tedavisi için ise çalışma yapıldı.