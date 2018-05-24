Vural Yıldız karar vermedi

Bu sezon Maşukiyespor’un sezonu oldu. Sarı Kırmızılı ekip 2. Amatör Lig’de “Ölüm Grubu” olarak adlandırılan C Grubu’nda Yahya Kaptan ile girdiği amansız mücadeleyi kazanarak şampiyon oldu ve 1. Amatöre çıktı. İlk başkanlık yılında başarıya ulaşan genç iş adamı Vural Yıldız, 10 Haziran’daki genel kurulda aday olup olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamada kararsız olduğunu ifade etti.
İŞ YOĞUNLUĞUM VAR
Maşukiyespor’u hiçbir zaman sahipsiz bırakmayacağının altını çizen Yıldız şu görüşlere yer verdi: Bu sezon yönetim, teknik ekip ve futbolcu grubu ile çok güzel bir kimya yakaladık ve şampiyon olduk. Tekrardan emek veren herkese teşekkür ediyorum. 10 Haziran’da olağan genel kurulumuzu yapacağız. İş yoğunluğum çok fazla. Bu nedenle adaylık konusunda kararsızım.
HER ZAMAN DESTEK VERİRİM
Yönetimimiz ve Gökhan hocamız müthiş bir ortam oluşturdu. Buradaki ortamın kaybolmasını, bu ortamdan kopmayı tabii ki istemem. Başkan olmasam bile bağımı koparmam, perde arkasında kalır ve desteğime devam ederim. Şu da bir gerçek ki kimse aday olmazsa Maşukiyespor’u sahipsiz bırakmam.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz