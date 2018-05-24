Vural Yıldız karar vermedi

Bu sezon Maşukiyespor’un sezonu oldu. Sarı Kırmızılı ekip 2. Amatör Lig’de “Ölüm Grubu” olarak adlandırılan C Grubu’nda Yahya Kaptan ile girdiği amansız mücadeleyi kazanarak şampiyon oldu ve 1. Amatöre çıktı. İlk başkanlık yılında başarıya ulaşan genç iş adamı Vural Yıldız, 10 Haziran’daki genel kurulda aday olup olmayacağı ile ilgili yaptığı açıklamada kararsız olduğunu ifade etti.

İŞ YOĞUNLUĞUM VAR

Maşukiyespor’u hiçbir zaman sahipsiz bırakmayacağının altını çizen Yıldız şu görüşlere yer verdi: Bu sezon yönetim, teknik ekip ve futbolcu grubu ile çok güzel bir kimya yakaladık ve şampiyon olduk. Tekrardan emek veren herkese teşekkür ediyorum. 10 Haziran’da olağan genel kurulumuzu yapacağız. İş yoğunluğum çok fazla. Bu nedenle adaylık konusunda kararsızım.

HER ZAMAN DESTEK VERİRİM

Yönetimimiz ve Gökhan hocamız müthiş bir ortam oluşturdu. Buradaki ortamın kaybolmasını, bu ortamdan kopmayı tabii ki istemem. Başkan olmasam bile bağımı koparmam, perde arkasında kalır ve desteğime devam ederim. Şu da bir gerçek ki kimse aday olmazsa Maşukiyespor’u sahipsiz bırakmam.