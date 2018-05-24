Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:39 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:40 TSİ )

Tükel ile Güneş’in yolları ayrıldı

Kocaeli Güneşspor’da U-19 takımı teknik sorumluluğunu yapan Necmi Tükel ile yollar ayrıldı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yarın (Perşembe) Zonguldak’taki U-19 Türkiye şampiyonası ikinci turunda Bağlarbaşı ile karşılaşacak olan Yeşil Siyahlıları Mehmet Tanrıverdi ve Erhan Okur çalıştıracak. Başkan Nebil Uzun, Tükel’e emeklerinden ötürü teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerinde Tükel’e başarı diledi.

Bugün 13:39 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Şampiyon Ligi finali bizim! mask
Şampiyon Ligi finali bizim!
Tükel ile Güneş’in yolları ayrıldı mask
Tükel ile Güneş’in yolları ayrıldı
Enver Güler: Vali bey Kocaelispor’un farkında… mask
Enver Güler: Vali bey Kocaelispor’un farkında…
Eski futbolcu Elif hakem oldu mask
Eski futbolcu Elif hakem oldu
Vural Yıldız karar vermedi mask
Vural Yıldız karar vermedi
Kocaelispor’un genel kuruluna sadece 2 üye katıldı! mask
Kocaelispor’un genel kuruluna sadece 2 üye katıldı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı? mask
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı?

GALERİ

Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL