Yarın (Perşembe) Zonguldak’taki U-19 Türkiye şampiyonası ikinci turunda Bağlarbaşı ile karşılaşacak olan Yeşil Siyahlıları Mehmet Tanrıverdi ve Erhan Okur çalıştıracak. Başkan Nebil Uzun, Tükel’e emeklerinden ötürü teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerinde Tükel’e başarı diledi.
Bugün 13:39 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:40 TSİ )
Tükel ile Güneş’in yolları ayrıldı
Kocaeli Güneşspor’da U-19 takımı teknik sorumluluğunu yapan Necmi Tükel ile yollar ayrıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:39 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz