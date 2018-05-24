Tükel ile Güneş’in yolları ayrıldı

Yarın (Perşembe) Zonguldak’taki U-19 Türkiye şampiyonası ikinci turunda Bağlarbaşı ile karşılaşacak olan Yeşil Siyahlıları Mehmet Tanrıverdi ve Erhan Okur çalıştıracak. Başkan Nebil Uzun, Tükel’e emeklerinden ötürü teşekkür ederken, bundan sonraki kariyerinde Tükel’e başarı diledi.