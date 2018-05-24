Saadet Partisi daha önce Türkiye'de hiç denenmemiş e-miting uygulamasını başlatıyor. Saadet Partisi Basın Koordinatörü ve Balıkesir Milletvekili Adayı Mustafa Yılmaz, ilk kez yapılacak e-miting uygulamasına ilişkin, “Genel başkanın konuşması salon toplantısına katılanların yanı sıra YouTube, Twitter, Facebook gibi sosyal medya mecralarından da paylaşılacak. Genel Başkan, konuşmasının sonunda bu sosyal medya hesapları üzerinden kendisine yöneltilen soruları da yine canlı olarak yanıtlayacak” dedi. Yılmaz, İstanbul, Konya ve Kocaeli başta olmak üzere 20’nin üzerinde miting programı olacağını belirterek, bunlardan bir bölümünde e-miting uygulaması yapılacağını da söyledi. Adaylık açıklamasının ardından yabancı medyanın da ilgisini çeken Karamollaoğlu’nun şu ana kadar BBC, Le Monde, The Guardian, Financial Times, The Economist ve New York Times’ın da aralarında bulunduğu birçok yabancı medya kuruluşuna mülakat verdiği belirtildi.
Bugün 13:43 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:51 TSİ )
Saadet Partisi'nden bir ilk!
Saadet Partisi daha önce Türkiye'de hiç denenmemiş e-miting uygulamasını başlatıyor.
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Bugün 13:43 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
(1 )
Haldun - yabancı medyanın ilgisini cekiyormuş saadet tabiki batı haclı kafir zihniyetin kucağına oturursan secimlere kadar sallarlar sonra tekmeyi vururlar dönekliğinle başbaşa kalırsın...
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