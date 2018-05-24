Esnafları ziyaret edip hayırlı işler dileyen, gençlerle sohbet eden, ev iftarlarına misafir olan Küçükaydın, CHP’nin seçim politikalarını ve ülkenin yönetimiyle ilgili bilgi veriyor. Gölcük’te asgari ücret alan işçilerle sohbet eden Küçükaydın, CHP iktidarında gençlere daha fazla değer verileceğini, asgari ücretin artırılacağı söyledi. Küçükaydın, ekmeğini, yiyeceğini alıp Tanrı misafiri olarak evlere misafir olup, onlarla birlikte iftar açıyor.
Bugün 13:51 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:54 TSİ )
Küçükaydın, iftar sofrasında
CHP’nin 6’ıncı sıra milletvekili adayı gazeteci-yazar Ebru Küçükaydın, seçim çalışmasına Gölcük’te devam ediyor.
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Bugün 13:51 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz