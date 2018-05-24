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Bugün 13:51 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:54 TSİ )

Küçükaydın, iftar sofrasında

CHP’nin 6’ıncı sıra milletvekili adayı gazeteci-yazar Ebru Küçükaydın, seçim çalışmasına Gölcük’te devam ediyor.

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Esnafları ziyaret edip hayırlı işler dileyen, gençlerle sohbet eden, ev iftarlarına misafir olan Küçükaydın, CHP’nin seçim politikalarını ve ülkenin yönetimiyle ilgili bilgi veriyor. Gölcük’te asgari ücret alan işçilerle sohbet eden Küçükaydın, CHP iktidarında gençlere daha fazla değer verileceğini, asgari ücretin artırılacağı söyledi. Küçükaydın, ekmeğini, yiyeceğini alıp Tanrı misafiri olarak evlere misafir olup, onlarla birlikte iftar açıyor.

Bugün 13:51 TSİ - Siyaset

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