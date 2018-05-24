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Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin Gebze’li 3 ismi istifa etti!

Kısa bir süre önce gerçekleşen Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği seçimleri sonrası başkanlığa seçilen Kadir Durmuş’un listesinde yer alan Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Kamil Yılmaz, Disiplin Kurulu’nda yer alan Gebze Kahveciler Esnaf Odası başkanı Barış Beşiroğlu ve Denetim Kurulu üyeliğine seçilen Gebze Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kenan Çelik görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

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Kısa bir süre önce gerçekleşen Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği seçimleri sonrası başkanlığa seçilen Kadir Durmuş’un listesinde yer alan Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Kamil Yılmaz, Disiplin Kurulu’nda yer alan Gebze Kahveciler Esnaf Odası başkanı Barış Beşiroğlu ve Denetim Kurulu üyeliğine seçilen Gebze Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kenan Çelik görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

SEBEP BAŞKANVEKİLLİĞİ Mİ?

Edinilen bilgilere göre Başkan Durmuş seçim öncesi söz verdiği başkan vekilliği görevini Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Kocaman’a vermesi ve Gebze Esnaf ve Kefalet Odası başkanı Kamil Yılmaz’a dönüşümlü başkan vekilliği teklif etmesi üzerine duruma tepki gösteren ve Başkan Durmuş’u İzmit Lobiciliği yapmakla suçlayan Kamil Yılmaz, denetim kurulu üyesi Kenan Çelik ile  disiplin kurulu üyesi Barış Beşiroğlu ile birlikte odadan istifa etti.

GEBZE EN BÜYÜK DESTEĞİ VERDİ

Seçimlerde iki listeli başkanlık yarışında Gebze olarak Kadir Durmuş’a destek verdiklerini belirten Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kamil Yılmaz, “ Başkan ne hikmetse seçim öncesi verdiği sözleri unutmuş bizim desteğimizi de yok saymıştır. Gebze’nin bu seçimlerde 62 delegesi vardı. 26 delege sadece benimle birlikte istifa eden iki odamızın sayısı. Biz  Gebze olarak Durmuş’un başkanlığındaki listeye destek olmuş ve seçimi  196 oya karşılık 183 oyla bizim de içinde yer aldığımız listeyi kazandırmıştık. Başkanın görev dağılımı yapılırken bize görev verme konusunda tereddütleri olduğunu gördük. Bizi yok sayıp, sadece 5 odası bulunan Gölcük esnaf odasını önümüze çıkartmalarını kabul edemezdik. İstifalarımızı verdik onlar da kabul etti.” dedi.

Bugün 13:58 TSİ - Gündem

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