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Serhat İlleri’nin ilk iftarını ZENAY İnşaat verdi

Serhat İlleri Derneği’nin Ramazan ayında verdiği iftar programlarının ilki, Zenay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Süleymanoğlu ve Baran Süleymanoğlu ev sahipliğinde yapıldı

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Derince İbni Sina Mahallesi’nde bulunan Serhat İlleri Derneğinin geleneksel iftar programlarının ilki geçtiğimiz günlerde dernek binası önünde yapıldı. İlk iftarın ev sahipliğini ZENAY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Süleymanoğlu ve Baran Süleymanoğlu üstlendi. Dernek Başkanı Nejdet Karataş ve yönetim kurulu üyeleri ile dernek üyesi iş adamları ve üyelerin büyük ilgi gösterdiği iftar bin kişilik organize edildi.

ÇAY EŞLİĞİNDE SOHBET EDİLDİ

Serhat İlleri Derneğinin önünde kurulan masalara oturan üyeler ve vatandaşlar iftarlarını hep birlikte açtı. Dernek Başkanı Nejdet Karataş ilk iftara ev sahipliği yapan ZENAY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ayten Süleymanoğlu ve Baran Süleymanoğlu’na teşekkür etti. İftardan sonra dernek binası bahçesinde ve içinde çay içilerek sohbet edildi. Derneğin kalan diğer 3 iftarının da ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Bugün 14:03 TSİ - Gündem

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