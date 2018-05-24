Bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi

Dünyanın en iyisi olmaya karar veren genç Han Solo, kaçakçılık için toplanan bir ekibin üyesi oluyor ve hayat boyu yanında olacak olan yardımcı pilotu Chewbacca ile güçlerini birleştiriyor. Yıllarca dostluğunu sürdüreceği Lando Calrissian ve Qi'ra da bu macerada Han Solo'ya eşlik ediyor...

Küçük Cadı

Die Kleine Hexe, küçük bir cadıdır. Onun yeteneklerini iyi kullanabilen müthiş bir cadı olması için fedakarlık yapması gerekir. Küçük cadının en büyük isteği büyük festivalde dans edebilmektir. Ancak gelecek sene gerçekleşecek olan festivale girebilmesi için sınava girmesi ve kitapta yer alan bütün büyüler üzerinde ustalaşması gerekir. Küçük cadı hiç vakit kaybetmeden çalışmalara başlar. Ama kötü kalpli cadı Rumpumpel küçük cadının hedefine ulaşmasını engellemek için her türlü yolu dener. Küçük cadı kitaptaki tüm büyüleri ezberleyip hayalini kurduğu festivale katılmaya başarabilecek midir?

Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya

Peter Pan ve arkadaşları gizli adada mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Adanın huzuru için Peter Pan ve arkadaşları gizli adayı ve sihirli kitabı korumalıdır. Fakat Kaptan Kanca ve korsanları bir süredir peşinde oldukları Peter Pan ve arkadaşlarını güçlerini kötüye kullanarak ele geçirir. Gizli ada ve sihirli kitap artık tehlike altındadır. Tinker Bell ve arkadaşları Peter Pan ve sihirli kitabı kurtarıp adanın güvenliğini sağlayabilecek midir?

Azraille Dans

Niyazi hayatını hırsızlık yaparak sürdürür. Kardeşi Hasan ve annesi Gülizar ile birlikte küçük bir Ege kasabasında yaşayan Niyazi bir yandan da klasik araba ile sünnet düğünlerinde çocuk gezdirir. Kardeşi ise zamanını kumar oynayarak ve sevgilisi Gözde’yi mutlu etmeye çalışarak geçirir. Bir gece beklemedik bir anda Azrail’in gelişi Niyazi’nin hayatını tamamen değiştirir. Canını almaya gelen Azrail’i ikna ederek onunla tavla oynayan Niyazi, oyunu kazanarak ölümünü bir hafta uzatmayı başarır. Niyazi'nin önünde kısa bir süre vardır ve ölmeden önce hayata bir iz bırakmak ister. Bu sırada Azrail ile Gülizar arasında beklenmedik bir aşk başlar.

Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev yapan, düşman uçağı düşüren ilk Türk pilot olan Vecihi Hürkuş’un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Henüz 16 yaşındayken uçma sevdasının peşinden giden Vecihi Hürkuş, hayatını uçak üretmeye ve yeni pilotlar eğitmeye adadı. Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden pilot ve mühendis Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Kudret Sabancı üstleniyor. Senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Hilmicem İntepe, Gizem Karaca, Miray Daner, Bora Akkaş, Zeyno Eracar, Murat Arkın, Bahadır Yenişehirlioğlu gibi isimler yer alıyor.

Yol Kenarı

Kasaba açıklanamayan ölümler ve gizemli doğa olaylarının etkisi altındadır. Kasaba yerlisi yaşananlara anlam vermeye çalışırken, genç bir adamın kasabaya çalışmaya gelmesi durumları daha da karıştırır. Kasabanın kahvesinde çalışan genç adamın sırtında gördükleri bir leke tüm kasaba halkının ayağa kalkmasına neden olur. Adam hakkında çıkan dedikodular hızlıca yayılır ve herkes onun Mehdi olduğuna inanmaya başlar. Tayfun Pirselimoglu'nun senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği "Yol Kenarı" filminin oyuncu kadrosunda Ercan Kesal, Tansu Biçer, Nalan Kuruçim, Taner Birsel, Rıza Akın, Haydar Şişman, İsrafil Köse gibi isimler yer alıyor.