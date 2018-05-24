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Bugün 14:18 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:59 TSİ )

CHP’den İnce’ye bağış

CHP İl Örgütü, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye destek bağışında bulundu.

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CHP Kocaeli İl Örgütü, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnceiçin İş Bankası İzmit Şubesine giderek destek bağışında bulundu. Destek kampanyasına, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar,  İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, milletvekili adayları il, ilçe yönetimi ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

GÖNLÜNÜZDEN NE KOPARSA KOPSUN

Banka önünde açıklamalarda bulunan İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu çağrı sadece partililerimize değil. 24 Haziran’daki seçimlerinde adayımız Muharrem İnce’ye destek için buradayız. Ülkesini seven diktatöryaya karşı olan herkesi desteğe davet ediyorum. Gönlünüzden ne koparsa kopsun desteğiniz önemli. Karşımızda devletin bütün olanaklarını kullanan bir aday var. Bunun karşısında olan herkesin kampanyaya destek vermesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:18 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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