AKP, seçim beyannamesi açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başladı. Ankara Spor Salonu'nu dolduran partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ellerindeki Türk bayraklarını ve AK Parti flamalarını sallayıp cep telefonlarının ışıklarını yakarak karşıladı.

Yeni seçim şarkısı tanıtıldı

Yoğun sevgi gösterileri arasında salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, partilileri platformdan selamladı ve karanfil attı. Bu sırada salonda, AK Parti'nin seçim çalışması kapsamında hazırlanan ve "Erdoğan Marşı" ismini taşıyan seçim şarkısı çalındı. Erdoğan salona gelmeden önce, sözü Mustafa Doğruöz ve Eyüp Anlaş'a, bestesi Arslanbek Sultanbekov'a ait, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, canımsın, davamsın hey Türkiye" sözlerinin yer aldığı "Birlikte Türkiye" isimli yeni seçim şarkısı partililere dinletildi. Toplantının başında "Vakit Türkiye Vakti" isimli kısa film de salondakilere izletildi. Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti aday listelerinden milletvekili adayı gösterilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bakanlar katıldı. Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıklamasının ardından AK Parti milletvekili adaylarını tanıtacak.

"İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız." dedi. Erdoğan, "Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçim beyannamemizi, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek milletimizim takdirine sunuyoruz." dedi.

"Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak"

Erdoğan şöyle devam etti: "Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksine göre, yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız. Kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız. Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz. AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasal ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz."

Savunma sanayi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayine ilişkin "Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına girecektir." diye konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. 'Dünya beşten büyüktür' çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz." dedi. Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız." diye konuştu.

"Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız." dedi.

Terör örgütleriyle mücadele

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin şunları kaydetti: Terör örgütleriyle mücadelemizi, inlerine girmek suretiyle kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar ederek, devlete ve sivil siyasete tasallut eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz." Erdoğan, "Üç 'y' ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

15 Temmuz darbe girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefetin 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan olağanüstü hal uygulamasını diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir." diye konuştu.

Eğitim-öğretim

Erdoğan, "Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye hasredeceğiz." dedi.

Enflasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadeleye ilişkin de şöyle konuştu: "Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız."

Türk Bilim Üssü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antarktika'da kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü'nü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz." diye konuştu.

Filistin ve Kudüs'ün durumu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana, ilk kıblemiz Kudüs, barışa ve huzura erişene kadar çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

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