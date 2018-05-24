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Geri gelen otomobilin altında kaldı!

Karamürsel'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki Kerem Pakseven, geri gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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Kaza sabah saatlerinde, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Hayri Ertekin (66) idaresindeki 41 HA 024 plakalı otomobil geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kerem Pakseven'e çarptı. Kerem Pakseven çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pakseven tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 14:44 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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