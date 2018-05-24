İSU, Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde alt yapı çalışması yapıyor… Bazı kısımlar tamamlandı ve üst yapı çalışmasına başlandı. Yollara kaldırımlar yapılıyor, yıkılan duvarlar tamir ediliyor, biten kısımlar asfaltlanıyor. Önceki gün bir beton mikseri Sırrıpaşa Mahallesi Yel Sokak ve Dilaver Deniz Sokak’tan geçerken, üstteki merdiveni indirmeyi unutunca, iki sokakta da telefon kablolarını koparmış. İki sokağın sakinleri ve bölgedeki vatandaşlar iki gündür kopan tellerin onarılmasını bekliyor. Ne telefon edebiliyorlar, ne internete girebiliyorlar. Vatandaşlar, Türk Telekom’a başvurmuş ama ne gelen varmış, ne giden varmış… Gazetemizi arayan vatandaşlar, çok mağdur olduklarını belirterek, Türk Telekom’un bu sorunu bir an önce çözmesini istiyor…
Bugün 14:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 19:41 TSİ )
Türk Telekom’dan şikayet var!
Derince Sırrıpaşa Mahallesi’nde kopan telefon kabloları iki gündür onarılmayı bekliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar iki gündür mağduriyet yaşıyor...
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Bugün 14:48 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz