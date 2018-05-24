Yanıç ailesinin acı günü!

İzmit’te esnaflık yapan Vural Yanıç 68 yaşında vefat etti. 3 çocuk babası ve Rukiye Yanıç ile evli olan Vural Yanıç’ın uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Öğle namazına müteakip İzmit Kozluk Camii’nde kılınan cenaze namazına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Saymanı Naim Keskin, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, partinin milletvekili adaylarından Prof. Muhip Kanko, Av. Anıl Acurman ve Av. Orkun Utkubaş da katılan isimler arasındaydı. Vural Yanıç’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi.