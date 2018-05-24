Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 15:08 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:55 TSİ )

Yanıç ailesinin acı günü!

CHP’liler, kansere yenik düşen Vural Yanıç’ın cenazesine katılarak Yanıç ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit’te esnaflık yapan Vural Yanıç 68 yaşında vefat etti. 3 çocuk babası ve Rukiye Yanıç ile evli olan Vural Yanıç’ın uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Öğle namazına müteakip İzmit Kozluk Camii’nde kılınan cenaze namazına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Saymanı Naim Keskin, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, partinin milletvekili adaylarından Prof. Muhip Kanko, Av. Anıl Acurman ve Av. Orkun Utkubaş da katılan isimler arasındaydı. Vural Yanıç’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi.

Bugün 15:08 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti mask
Kocaeli yolunda kaza: Suriyeli genç hayatını kaybetti
Baldız cinayeti anlattı! "Hepinizi öldüreceğim" mask
Baldız cinayeti anlattı! "Hepinizi öldüreceğim"
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!
İftarı bekleyen restoran küle döndü mask
İftarı bekleyen restoran küle döndü
Metruk binaya baskın! 59 kişi gözaltında... mask
Metruk binaya baskın! 59 kişi gözaltında...
KOÜ'lü Berkay'ın ölümü yasa boğdu mask
KOÜ'lü Berkay'ın ölümü yasa boğdu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu mask
Türkiye'nin en genç vekil adayı ilk kez konuştu
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu! mask
AKP Kocaeli'nin aday listesi belli oldu!
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku! mask
Şemsettin Ceyhan’a liste şoku!
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var... mask
İYİ Parti’nin adayları belli oldu! Sürpriz isimler var...
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü! mask
Minibüs hafriyat kamyonu ile çarpıştı: 2 ölü!
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı? mask
Evli adam kız kaçırdı! Ailesi bakın ne yaptı?

GALERİ

Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar mask
Parmaklarının ucunda dünyanın yükünü taşıyorlar
Evyapport’tan geleneksel iftar mask
Evyapport’tan geleneksel iftar
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı! mask
Ödüllü konut projesinde satışlar başladı!
Tramvayda anons ile evlilik teklifi mask
Tramvayda anons ile evlilik teklifi
Komşuda fabrika yangını! mask
Komşuda fabrika yangını!
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu! mask
SDKM’de 19 Mayıs coşkusu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL