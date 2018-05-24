İzmit’te esnaflık yapan Vural Yanıç 68 yaşında vefat etti. 3 çocuk babası ve Rukiye Yanıç ile evli olan Vural Yanıç’ın uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Öğle namazına müteakip İzmit Kozluk Camii’nde kılınan cenaze namazına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Saymanı Naim Keskin, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, partinin milletvekili adaylarından Prof. Muhip Kanko, Av. Anıl Acurman ve Av. Orkun Utkubaş da katılan isimler arasındaydı. Vural Yanıç’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi.
Bugün 15:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:55 TSİ )
Yanıç ailesinin acı günü!
CHP’liler, kansere yenik düşen Vural Yanıç’ın cenazesine katılarak Yanıç ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.
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Bugün 15:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz