AKP'li adaylar Ankara’da

AKP'nin 21 Mayıs'ta YSK'ya teslim ettiği milletvekili aday listesinde yer alan 600 vekil adayı, Ankara Arena’da tanıtıldı. Seçim beyannamesinin de açıklandığı toplantıya Kocaeli teşkilatları da tam kadro katıldı. İlimizden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, 26. Dönem AKP Kocaeli milletvekilleri ve 27. Dönem AKP Kocaeli milletvekili adayları, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, il ve ilçe yöneticileri katıldı.
KOCAELİ YİNE COŞTURDU
İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman önderliğinde Ankara’ya adeta çıkarma yapan gençlik kolları üyeleri,sloganları ve heyecanları ile toplantıya damgasını vurdu. Turuncu tişörtler ile salonu dolduran gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yine ‘Maşallah Kocaeli’ tebriğini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sonrasında adaylar il il sahneye çıkarılarak tanıtıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz