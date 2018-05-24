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Makyajlı Hyundai i20, bayilerdeki yerini aldı

Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasından 40’tan fazla ülkeye ihraç edilen i20 modeli, makyajlı olarak 75.400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Hyundai i20, 1.0 T-GDI ve DCT kombinasyonu başta olmak üzere, yeni güvenlik donanımlarıyla da adından sıkça söz ettirecek.

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Hyundai’nin B sınıfındaki başarılı modeli i20, şık tasarım öğeleri, gelişmiş bağlantı ve güvenlik özellikleriyle yenilenerek bayilerdeki yerini almaya başladı. Hatchback ve Active olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan i20, sınıfının en iyi ve en çok satan modellerinden biri olarak öne çıkıyor.  Hyundai’nin yeni nesil basamaklı ızgarasıyla sunulan makyajlı i20, arka taraftaysa tamamen yeni bir tasarıma imzasını atıyor. Ayrıca Phantom siyah tavan ve daha da fazla kişiselleştirme için 12 farklı gövde rengiyle satışa sunulan i20, 1.0 T-GDI turbo, 1.2 ve 1.4 litre atmosferik beslemeli olarak üç farklı benzinli ve bir adet de 1.4 litre turbo dizel üniteye sahip.

CESUR BİR GÖRÜNÜM

Ayrıca, tüketimi düşürmeye yardımcı olan Stop & Go (ISG) sistemi de standart olarak veriliyor. Hyundai i20’de kullanılan 15 ve 16 inç yeni tip alüminyum alaşımlı jantlar da otomobile daha cesur bir görünüm kazandırıyor. Daha konforlu ve verimli bir sürüş için geliştirilen 7 ileri DCT şanzıman ise 120 beygirlik 1.0 litrelik T-GDI motorla beraber sunuluyor. Ayrıca Yeni i20, İleri Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS), Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Asistanı (HBA) gibi Hyundai SmartSense aktif güvenlik özellikleriyle üst düzey koruma var.

AVRUPA’DAKİ EN ÖNEMLİ İKİNCİ MODEL

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “i20 modelimiz, Hyundai markasının Avrupa’daki en önemli ikinci modeli. 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiğimiz i20, kullanışlı yapısı ve konforu artıran donanımlarıyla B segmentindeki iddiasını koruyacak. “Kalbin Seni Asla Yanıltmaz” sloganı ile satışa sunduğumuz i20 modelimiz, sportif görünümü, geniş motor gamı ve üstün teknolojisiyle segmentine hep yön veriyor. Ülkemizin pazar dinamiklerini ve tüketicilerimizin beklentilerini göz önüne alarak, Hatchback ve Active gibi iki farklı kasa tipinde ve Jump, Style ve Elite olarak üç farklı donanım seçeneğiyle sunarak en ideal donanım seviyesini elde etmeyi hedefledik. Ayrıca aracımızın kimliğiyle özdeşleşen ve dikkat çekici bir tasarım detayı haline gelen siyah C sütununu koruyarak, Bayrak Kırmızı ve Buz Mavisi gibi yeni renk alternatifleriyle de aracımızın zenginliğini artırmış olduk” dedi.

Bugün 15:51 TSİ - Ekonomi

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